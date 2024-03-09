Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Nicolas Pepe: Galibiyet öz güven için önemliydi!

Trabzonspor'da Nicolas Pepe: Galibiyet öz güven için önemliydi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde mücadele sonrası Nicolas Pepe, açıklamalarda bulundu ve "Farklı oyuncuların gol atması takım öz güveni için önemliydi." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 21:24
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Nicolas Pepe: Galibiyet öz güven için önemliydi!

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup eden Trabzonspor'da Nicolas Pepe, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Ne yazık ki maça iyi başlamadık ama iyi yanıt verdik ve geri döndük. İkinci yarı takım karakteri göstererek birçok gol attık. Farklı oyuncuların gol atması da takım öz güveni için önemliydi.

Golü kimin attığı önemli değil. Trezeguet ile olan pozisyonda ben de vurabilirdim ama önemli olan topun kaleye gitmesiydi.

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçilerinin diline düştü herkes ti’ye aldı!
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar
Şota Arveladze istifa etti!
Trabzonspor Karagümrük'ü farklı geçti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - F. Karagümrük | CANLI
Erman Toroğlu'dan flaş Trabzonspor yorumu!
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Mart)
2024 dualı, hadisli, farklı Ramazan ayı mesajları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu'dan flaş Trabzonspor yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş Trabzonspor yorumu! 21:52
Mahmut Tekdemir Başakşehir formasıyla 500. maçına çıktı Mahmut Tekdemir Başakşehir formasıyla 500. maçına çıktı 21:48
Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için üzgünüz! Sergen Yalçın: Kaybettiğimiz için üzgünüz! 21:45
Avcı'dan F.Bahçe maçı yorumu! Onuachu... Avcı'dan F.Bahçe maçı yorumu! Onuachu... 21:30
Denswil: İhtiyacımız olan 3 puandı! Denswil: İhtiyacımız olan 3 puandı! 21:27
Pepe: Galibiyet öz güven için önemliydi! Pepe: Galibiyet öz güven için önemliydi! 21:24
Daha Eski
Çorum Eyüpspor'un serisine son verdi! Çorum Eyüpspor'un serisine son verdi! 21:11
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:03
Trabzonspor Karagümrük'ü farklı geçti! Trabzonspor Karagümrük'ü farklı geçti! 20:58
Başakşehir uzatmalarda kazandı! Başakşehir uzatmalarda kazandı! 20:55
F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda farklı kazandı! 20:25
MotoGP'nin ilk etabında Jorge Martin birinci oldu! MotoGP'nin ilk etabında Jorge Martin birinci oldu! 20:21