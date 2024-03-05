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Spor yazarları Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 09:07
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Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – GÖZ TEMASI

Trabzonspor gibi bir takım bu kadar amatörce gol yer mi? Ama felaket 'geliyorum' dedi adeta. Önce Eren Elmalı, çevre kontrolü yapmadan gereksiz bir biçimde Uğurcan'a geri pas attı. Eren'in bu hareketi az kalsın Uğurcan'ın sakatlanmasına ya da penaltıya sebebiyet veriyordu… Eren'in amatörce geri pasından takım hiç ders almamış olacak ki… Bu kez Uğurcan, 2 metre yanındaki Denswil'e pas verdi. Denswil'in dünyadan haberi yok. Dalmış gitmiş derinlere. Top yanından geçerken Denswil'den tık yok. Oğuz Aydın da geldi aldı topu ve hayatının en kolay golünü attı. Trabzonspor'un yediği bu gol, jeneriklere geçer. Hani zaman zaman izliyoruz ya 'Böyle gol yenir mi?' videolarını. İşte bu videolara malzeme olur dünkü maçta yenilen ikinci gol. Bu golü yediren Denswil, Trabzonspor'dan yılda 2 milyon euro'nun üzerinde bir para kazanıyor! Yazıktır, günahtır…

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Önceki yazılarımda hep şuna vurgu yapmıştım. Abdullah Avcı'ya seslenmiştim. 'Bu takım neden sürekli Uğurcan'a geri pas atıyor?' diye. Alın size acı bir fatura… Bu kadar kalecinizle oynarsanız, kaleciniz de ileriye vurmak yerine yanındaki takım arkadaşına pas verir. İlk golde ise önce Vişça, sonra da Meunier, Balkovec'in orta yapmasına engel olamadı. Oğuz Aydın'ın attığı golde Uğurcan'ın hatası vardı. Ama en az Denswil kadar Uğurcan da sanki maça motive değildi. Denswil'e attığı o pasta takım arkadaşına bakmıyor bile. Neden konuşmuyorsunuz, neden birbirinize bakmıyorsunuz! 'Göz teması kurmak' diye bir terim vardır futbolda! Bu ne iletişim eksikliği! Uğurcan eğer takım arkadaşına bakmış olsaydı, Denswil'in uzaklara dalıp gittiğini görür ve o pası atmazdı. Lig üçüncüsü bir takım bu kadar amatörce gol yemez.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor ilk yarıda kötü oynamadı, kazanmak için savaştı ama o kadar kolay iki gol yedi ki… İkinci yarıya büyük bir ön alan baskısı ile başladı Trabzonspor. Ama bu baskının devamına getiremedi. Skor olarak geride olmak telaşa da sürükledi bordo-mavilileri. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, maç boyunca müthiş kurtarışlar yaptı. Fatih Tekke, Trabzonspor'u çok iyi analiz etmiş. Alanyaspor iyi savunma yaptı. Trabzonspor'un zayıf karnı olan savunmasının üzerine oynayıp hata yaptırdılar. Fatih Tekke çok büyük bir teknik adam olma yolunda hızla ilerliyor. Dün Trabzonspor'da parmakla gösterip 'İşte bu oyuncu iyiydi' diyebileceğimiz tek isim yoktu. Takım halinde kötü oynayıp kaybetti Trabzonspor! Alanyaspor ise savaşarak haklı bir galibiyet aldı.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – HAZIRLIK

Trabzonspor, son üç maçında galip gelerek ritim yakaladığı Süper Lig'de Alanyaspor gibi özellikle son 6 haftadır galip gelemeyen bir takıma karşı maç öncesi kağıt üzerinde favoriydi.
Alanyaspor, son maçlarda kazanamamasına rağmen hücum planını ve organizasyonunu genelde kendi sol kanadından kurguladığını Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçlarında göstermişti.
Bu oyun tarzıyla rakiplerinde zafiyet yaratmışlardı. Bu uygulamayı aynı şekilde Trabzonspor karşısında da yaparak, özellikle savunma anlayışı eksik olan Meunier'in koridorunu kullanmaya çalıştılar. Buradan ataklar geliştirdikleri gibi attığından daha fazlasını da kaçırdılar.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

İşin ilginç yönü Abdullah Avcı, hem maç önünde hem de maç oynanırken bu stratejiyi iyi analiz edip önlem alamadı. Maçın kaybedilmesindeki en büyük etkenlerden biri buydu.
Uğurcan Çakır formsuz bir maç çıkardı. Yenilen ikinci golde Denswil ile olan iletişimsizliği ve her ikisinin konsantrasyon eksikliği belki de sahalarımızda çok ender görülebilecek bir pozisyonda Trabzonspor'un kendi ağlarında golü görmesine neden oldu.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor yediği ilk golde ön alan baskısı yaparken yakalandı.
Ön alan baskısı yapmak, öne doğru koşmak değildir. Mutlaka orta saha ve savunmanın destekliği, sistem üzerinde yapılan bir pres çok detaylı bir şekilde saha içi organizasyon ister. Nitekim de Alanyaspor o pas trafiğinden çıkarak golü buldu.
Bordo-mavililer top ayağındayken hücum etmeye çalışıyor ama sanki saha içinde bal yapmaz arı gibiler. Çünkü hücum çeşitliliği, kombinasyonu, rollerin belirlendiği, kim, nerede, ne zaman, ne yapacak, hangi konumda olması gerekir gibi bir çok çeşitli hücum özelliklerinin eksikliğini net bir şekilde yaşadılar.
Bununla beraber beceri ve kalite eksikliği de net bir şekilde görüldü.

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Zaten bu da tüm sezonda hücum oyuncularının daha fazla bireysel performansla gol aramasındaki en önemli sebepti.
Başarı için hazırlık yapmıyorsan başarısızlık için hazırlık yaparsın.
Bordo-mavililerin bu maçtaki çok kötü görüntüsünün en önemli nedenlerinden biri de rakibin doğru analiz edilmemesiydi. Bununla birlikte saha içindeki dağınık, isteksiz, coşkusuz görüntü Alanya karşısında alınan yenilginin tuzu biberi oldu.

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