Spor yazarları Corendon Alanyaspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – GÖZ TEMASI
Trabzonspor gibi bir takım bu kadar amatörce gol yer mi? Ama felaket 'geliyorum' dedi adeta. Önce Eren Elmalı, çevre kontrolü yapmadan gereksiz bir biçimde Uğurcan'a geri pas attı. Eren'in bu hareketi az kalsın Uğurcan'ın sakatlanmasına ya da penaltıya sebebiyet veriyordu… Eren'in amatörce geri pasından takım hiç ders almamış olacak ki… Bu kez Uğurcan, 2 metre yanındaki Denswil'e pas verdi. Denswil'in dünyadan haberi yok. Dalmış gitmiş derinlere. Top yanından geçerken Denswil'den tık yok. Oğuz Aydın da geldi aldı topu ve hayatının en kolay golünü attı. Trabzonspor'un yediği bu gol, jeneriklere geçer. Hani zaman zaman izliyoruz ya 'Böyle gol yenir mi?' videolarını. İşte bu videolara malzeme olur dünkü maçta yenilen ikinci gol. Bu golü yediren Denswil, Trabzonspor'dan yılda 2 milyon euro'nun üzerinde bir para kazanıyor! Yazıktır, günahtır…