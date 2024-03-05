Haberler Trabzonspor "Hedeften sapmadık"

"Hedeften sapmadık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, üçüncülük hedefiyle yola devam edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 06:50
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"Hedeften sapmadık"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, üçüncülük hedefiyle yola devam edeceklerini söyledi. İyi oynanan ilk yarıyı 2-0 geride kapattıklarını belirten Avcı, "Pozisyonlarımız var. İlk top gol oldu. İkinci yarı itibariyle, bir gol bile bizi oyuna ortak edecekti. Oyun olarak değil ama skor olarak kaybettik. Olmayacak şeylerin hepsi bir maçta başımıza geldi. Oyunun karşılığını alamadık. Yapacak bir şey yok. Üçüncülük hedefine ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

ORSIC'TEN İYİ HABER

Sezon başı kampında sakatlanan Mislav Orsic, ocak ayı ortasında Trabzon'a gelerek takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı. Hırvat sol kanat birkaç gün önce kontrol amacıyla ülkesine gitmiş ve doktoruna gözükmüştü. 31 yaşındaki futbolcuda herhargi bir sorun çıkmadı. Orsic geri döndü ve idmana çıktı. Bu ay oynaması bekleniyor.

ALANYA İLKİ YAŞADI

Süper Lig'de Trabzonspor'u ilk kez üst üste iki iç saha maçında mağlup eden Alanyaspor, bu galibiyetlerde toplam 8 kez ağları sarstı. Turuncu-yeşilliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

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