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Alanyaspor Trabzonspor: 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer, rakibine 3-1 mağlup olarak 3 maç sonra kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 22:26
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Alanyaspor Trabzonspor: 3-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Son 3 haftadır galip gelen bordo-mavililer, Akdeniz ekibine 3-1 mağlup oldu.

Alanyaspor'un gollerini 8 ve 38. dakikada Oğuz Aydın ve 83. dakikada Efecan Karaca kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü 90+5. dakikada Pepe'den geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 46 puanda kaldı.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Alanyaspor ise 33 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8'inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Balkovec'in yerden çevirdiği ortada kaleci Uğurcan Çakır topu elinden sektirirken topu önünde bulan Oğuz Aydın'ın vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.

10'uncu dakikada Visca'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Trezeguet'nin vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

29'uncu dakikada Meunier'in savunma arkasına gönderdiği aşırtma pasıyla topla buluşan Bardhi'nin yerden şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.

38'inci dakikada Uğurcan Çakır kullandığı kale atışında topu savunma oyuncusu Denswil'e gönderdi, topu takip eden Oğuz Aydın araya girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

45+1'inci dakikada Yusuf Özdemir'in yerden çevirdiği ortada arka direkte topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

45+5'inci dakikada Meunier'in ortasında topla buluşan Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

65'inci dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın ayak dışıyla gönderdiği şutunda top az farkla direğin yanından dışarı gitti.

73'üncü dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkarttı. Sağ taraftan gelişen atakta Novais'in ceza sahasına gönderdiği ortada Hassan topa kayarak vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu iyi takip eden Efecan Karaca topu filelerle buluşturdu. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırırken yapılan VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan golü verdi: 3-0.

90+2'nci dakikada Yusuf Özdemir'in ceza sahası içerisine çevirdiği top kaleci Uğurcan Çakır'dan dönerken topla arka direkte buluşan Eduardo'nun şutunda kaleye giden topu Denswil çizgiden çıkardı.

90+6'ncı dakikada Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Sağ taraftan gelişen atakta Umut Bozok'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pepe'nin vuruşu fileleri havalandırdı: 3-1

Mücadele 3-1 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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