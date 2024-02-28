Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor. Kupaya 4. turda Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, 5. turda ise Manisa FK'yı 3-1 ile geçti. Son 16 turunda ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni uzatmalarda 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Başakşehir ile eşleşti. Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa kazanan Trabzonspor, bu sezon Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek istiyor.

AVCI İLK PEŞİNDE

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile 3 kupa aldı. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldırdı. Avcı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı da ilk kez kazanmak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ Trabzonspor: Uğurcan, Menier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Başakşehir: Muhammed, Dubois, Opoku, Hamza, Lima, Berkay, Aleksic, Davidson, Deniz, Figueiredo, Piatek

SAĞLAM YÖNETECEK

ZiraatTürkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

DOKUZ KEZ KAZANDI

Fırtına, kupayı daha önce 9 kez aldı. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77 sezonunda kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92,

1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

ŞEHİR'E GEÇİT YOK

Trabzonspor, Başakşehir'e kupa maçlarında geçit vermiyor. Bugüne kadar turuncu-lacivertlilerle Türkiye Kupası'nda 4 kez karşılaşan bordo-mavililer bu periyotta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 27 Ocak 2021'de iki takım arasında oynana Süper Kupa Finali'ni Trabzon 2-1 kazanmıştı.

HAYDİ PAPARA PARK'A

Başakşehşr sınavı kapalı gişe oynanacak. Trabzonspor taraftarı maça yoğun ilgi gösteriyor. Satışa çıkan biletlerin çok büyük bir kısmı kombinelerle birlikte satıldı ve şu ana kadar 35 bin biletin el değiştirdiği öğrenildi. Satışı beklenen yaklaşık 2 bin 600 biletin de hızla tükenmesi bekleniyor.