Haberler Trabzonspor Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Mücadele öncesi işte iki takımın muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek! İşte muhtemel 11'ler

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı istiyor. Kupaya 4. turda Çorum FK'yı 3-1 mağlup ederek başlayan bordo-mavililer, 5. turda ise Manisa FK'yı 3-1 ile geçti. Son 16 turunda ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni uzatmalarda 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Başakşehir ile eşleşti. Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu ve Süper Kupa kazanan Trabzonspor, bu sezon Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek istiyor.

AVCI İLK PEŞİNDE

Bordo-mavili kulüp, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirdiği Avcı ile 3 kupa aldı. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldırdı. Avcı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı da ilk kez kazanmak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Menier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Başakşehir: Muhammed, Dubois, Opoku, Hamza, Lima, Berkay, Aleksic, Davidson, Deniz, Figueiredo, Piatek

SAĞLAM YÖNETECEK

ZiraatTürkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak olan müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

DOKUZ KEZ KAZANDI

Fırtına, kupayı daha önce 9 kez aldı. Karadeniz devi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77 sezonunda kazandı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı ilk maçta 1-0 yenmiş ve ikinci maçın 0-0 tamamlanmasıyla ilk kez Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92,

1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

ŞEHİR'E GEÇİT YOK

Trabzonspor, Başakşehir'e kupa maçlarında geçit vermiyor. Bugüne kadar turuncu-lacivertlilerle Türkiye Kupası'nda 4 kez karşılaşan bordo-mavililer bu periyotta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 27 Ocak 2021'de iki takım arasında oynana Süper Kupa Finali'ni Trabzon 2-1 kazanmıştı.

HAYDİ PAPARA PARK'A

Başakşehşr sınavı kapalı gişe oynanacak. Trabzonspor taraftarı maça yoğun ilgi gösteriyor. Satışa çıkan biletlerin çok büyük bir kısmı kombinelerle birlikte satıldı ve şu ana kadar 35 bin biletin el değiştirdiği öğrenildi. Satışı beklenen yaklaşık 2 bin 600 biletin de hızla tükenmesi bekleniyor.

DİĞER
Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti!
28 Şubat mağduru kadınlar yaşadıkları zulmü anlattı: Erdoğan devrim yaptı peruğumu çöpe attım
Kartal'dan Manaj hamlesi!
G.Saray ve F.Bahçe'den yılın kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Enis Destan: Hayalimdeki lig...
Trabzonspor Başakşehir maçına hazır!
Namaz vakitleri İstanbul | 28 Şubat 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Haaland 5 attı City farklı turladı! Haaland 5 attı City farklı turladı! 01:20
Yunus, Enes'i kupa dışına itti Yunus, Enes'i kupa dışına itti 01:19
Yunus, Enes'i kupa dışına itti Yunus, Enes'i kupa dışına itti 01:13
İşte A.Gücü - F.Bahçe maçının özeti! İşte A.Gücü - F.Bahçe maçının özeti! 01:11
İşte A.Gücü - F.Bahçe maçının özeti! İşte A.Gücü - F.Bahçe maçının özeti! 01:10
Haaland 5 attı City farklı turladı! Haaland 5 attı City farklı turladı! 00:56
Daha Eski
Aklınızı başınıza alın Aklınızı başınıza alın 00:24
Bile bile lades! Bile bile lades! 00:24
Yıldırım yanıt Yıldırım yanıt 00:23
Ankara'da erken veda Ankara'da erken veda 00:22
"Taraftarımızdan özür diliyoruz!" "Taraftarımızdan özür diliyoruz!" 00:16
"Taraftarımızdan özür diliyoruz!" "Taraftarımızdan özür diliyoruz!" 00:15