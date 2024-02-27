Haberler Trabzonspor Taş gibi stoper Mendy

Taş gibi stoper Mendy

Trabzonspor, 24 yaşındaki ön liberonun stoperde görev yaptığı 4 maçı kaybetmedi, bu süreçte 10 puan aldı. Mendy, hem orta sahada hem defansta takıma güven veriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 10:35
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taş gibi stoper Mendy

Adana Demirspor maçına stoperde başlayan Batista Mendy, bu mevkide teknik direktör Abdullah Avcı'nın jokeri oldu. Gine-Bissau asıllı Fransız oyuncu asıl mevkiisi ön libero olmasına rağmen bu sezon 21 maçın 10'unda merkez orta saha, 7'sinde ön libero, 4'ünde ise stoperde görev yaptı. Avcı, Fernandez'in sakatlığı nedeniyle Baniya'yı kulübede oturttu, Benkovic'i ise kadroya bile almayıp Mendy'yi stoperde oynattı. Fırtına, 24 yaşındaki oyuncunun stoperde görev yaptığı 4 maçı kaybetmedi. Bordo- mavililer bu periyotta Gaziantep FK'yı 3-1, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen) ve Adana Demir'i 1-0 yendi. Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

TAKIMI İYİ OYNATIYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperdeki tercihiyle ilgili, "Mendy'nin maçı kazanmamızda hücum anlamında çok önemli bir katkısı var. Biz onu stoper yapmaya uğraşmıyoruz. Ama Mendy stopere geçtiği zaman daha iyi oynayıp kazanıyoruz. Zaman zaman stoper zaman zaman da orta saha oynayacak" dedi.

"BENİM İÇİN FARK ETMEZ"

Mendy, stoperde görev yapmasıyla ilgili şunları söyledi: "Ben orta saha oyuncusuyum ama hocam beni stoperde görmek isterse orada da oynayabilirim.

DİĞER
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta gönderilecek ilk isim belli oldu! Fernando Santos biletini kesti: Büyük beklentiyle gelmişti…
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı ulaşım projelerini açıklıyor: Bitsin artık bu çile!
Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor
Transfer için geliyorlar! O rapor ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor seriye taktı
Elimden geleni yapıyorum
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ | MOGAN kişi başı kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
ARTEMİS HALI HALKA ARZ | ARTMS halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalar?
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KURASI CANLI İZLE | 1500 tarım işçisi kura çekimi canlı
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Union Saint Gilloise - Club Brugge maçı ne zaman? Union Saint Gilloise - Club Brugge maçı ne zaman? 11:48
Liverpool - Southampton maçı ne zaman? Liverpool - Southampton maçı ne zaman? 11:33
Wolverhampton - Brighton maçı ne zaman? Wolverhampton - Brighton maçı ne zaman? 11:30
Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman? Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman? 11:27
Chelsea - Leeds United maçı ne zaman? Chelsea - Leeds United maçı ne zaman? 11:23
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI YAYIN Dursun Özbek konuşuyor | CANLI YAYIN 11:19
Daha Eski
Ankaragücü'nde sakatlık şoku! F.Bahçe maçında... Ankaragücü'nde sakatlık şoku! F.Bahçe maçında... 11:02
Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor Bonservisi güncellendi! Szymanski rekorla gidiyor 11:00
Transfer için geliyorlar! O rapor ortaya çıktı Transfer için geliyorlar! O rapor ortaya çıktı 10:44
G.Saray ve F.Bahçe'den yılın kapışması! G.Saray ve F.Bahçe'den yılın kapışması! 10:42
Inter - Atalanta maçı ne zaman? Inter - Atalanta maçı ne zaman? 10:32
Sassuolo - Napoli maçı ne zaman? Sassuolo - Napoli maçı ne zaman? 10:29