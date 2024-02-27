Taş gibi stoper Mendy

Adana Demirspor maçına stoperde başlayan Batista Mendy, bu mevkide teknik direktör Abdullah Avcı'nın jokeri oldu. Gine-Bissau asıllı Fransız oyuncu asıl mevkiisi ön libero olmasına rağmen bu sezon 21 maçın 10'unda merkez orta saha, 7'sinde ön libero, 4'ünde ise stoperde görev yaptı. Avcı, Fernandez'in sakatlığı nedeniyle Baniya'yı kulübede oturttu, Benkovic'i ise kadroya bile almayıp Mendy'yi stoperde oynattı. Fırtına, 24 yaşındaki oyuncunun stoperde görev yaptığı 4 maçı kaybetmedi. Bordo- mavililer bu periyotta Gaziantep FK'yı 3-1, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen) ve Adana Demir'i 1-0 yendi. Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

TAKIMI İYİ OYNATIYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı, stoperdeki tercihiyle ilgili, "Mendy'nin maçı kazanmamızda hücum anlamında çok önemli bir katkısı var. Biz onu stoper yapmaya uğraşmıyoruz. Ama Mendy stopere geçtiği zaman daha iyi oynayıp kazanıyoruz. Zaman zaman stoper zaman zaman da orta saha oynayacak" dedi.

"BENİM İÇİN FARK ETMEZ"

Mendy, stoperde görev yapmasıyla ilgili şunları söyledi: "Ben orta saha oyuncusuyum ama hocam beni stoperde görmek isterse orada da oynayabilirim.