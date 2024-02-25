Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor, Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Papara Stadyumu'nda oynanacak maçta Burak Şeker görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 15:10
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 25 Şubat Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

TRABZONSPOR SERİ PEŞİNDE!

Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor. Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında 2'nci Lig'de başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 23, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ilk yarısında Adana'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Son haftalarda çıkışa geçen Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen, Orsic kadroda yer almayacak. Onuachu ve Pepe görev verilmesi halinde Adana Demirpsor'a karşı forma giyebilecek.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis

Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Semih, Gravilon, Mohammadi, Michut, Muanza, Yusuf, Emre, Mendoza, Balotelli

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Akasya Durağı'nın çıtı pıtı güzeli Dilek yürek hoplattı! Adeta sırra kadem basan Pelin Sönmez'in son hali ortaya çıktı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'a Adana'da önemli açıklamalar
Derbi öncesi kırmızı alarm! 12 isim sınırda
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - A. Demirspor maçının VAR'ı belli oldu
Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
AĞIZDA KALAN DİŞ MACUNU ORUCU BOZAR MI? | Diş macununu iyi durulamayanın orucu bozulur mu Diyanet?
Diş arasında kalan yemekleri yutmak orucu bozar mı?
Kulağa su kaçması orucu bozar mı Diyanet?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman? Ankaragücü-Fenerbahçe maçı ne zaman? 15:12
Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş-Konyaspor maçı ne zaman? 15:10
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:05
Fiorentina - Lazio maçı ne zaman? Fiorentina - Lazio maçı ne zaman? 14:51
Roma - Torino maçı ne zaman? Roma - Torino maçı ne zaman? 14:48
Trabzonspor - A.Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - A.Demirspor maçı ne zaman? 14:38
Daha Eski
Real Madrid Arda'nın doğum gününü kutladı! Real Madrid Arda'nın doğum gününü kutladı! 14:30
Sivas-Pendik maçında şanssız an! Omzu çıktı Sivas-Pendik maçında şanssız an! Omzu çıktı 13:58
Şilan'dan büyük başarı! ABD'de birinci oldu Şilan'dan büyük başarı! ABD'de birinci oldu 13:36
F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! 13:18
G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda... G.Saray'da Zaniolo gelişmesi! Sezon sonunda... 13:04
Sivasspor - Pendikspor | CANLI Sivasspor - Pendikspor | CANLI 12:37