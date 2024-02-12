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Trabzonspor 2-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan bordo-mavililer, 3 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına'ya ligde 5 maç sonra galibiyeti getiren golleri Enis Bardhi ve Trezeguet kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 18:57 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 19:11
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Trabzonspor 2-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı. Papara Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

Bordo-mavililer rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini dindirdi. Karşılaşmada golleri 49. dakikada Trezeguet ve 77. dakikada Enis Bardhi kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor ligde 40 puana yükseldi. Atakaş Hatayspor ise 28 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada soldan son çizgiye inen Trezeguet, topu Eren Elmalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu kornere çeldi.

34. dakikada Trezeguet'in ceza yayı kenarından yaptığı sert vuruşta, kaleci Erce Kardeşler'i geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Barhdi, tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

45+1. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Erce Kardeşler, sol tarafına uzanarak tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz kapandı.

47. dakikada Trezeguet'in ceza sahası yayı üzerinde vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Erce Kardeşler iki hamlede kontrol etti.

49. dakikada sağ kanattan Meunier'in ortasını iyi takip eden Trezeguet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Erce Kardeşler'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

60. dakikada Visca'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

61. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Kamil Ahmet Çörekçi çizgi üzerinden çıkardı.

70. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Erci Kardeşler gole izin vermedi.

76. dakikada Trabzonspor paslaşarak kendi sahasından çıktı. Bardhi, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşlerin'in sağından filelere gitti. 2-0

89. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dadashov vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

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