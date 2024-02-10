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Bana inanmadılar

Umut Bozok: Sakattım ama yönetim bana inanmadı. Bana ‘Başka takıma gitmek için sakat numarası yapıyorsun’ imalarında bulunuldu. Bu beni gerçekten incitti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Bana inanmadılar

Kadro dışı bırakılan Umut Bozok, L'Equipe gazetesine konuştu. 27 yaşındaki forvet, çarpıcı açıklamalar yaptı: "Sakatlandım ve tedavi olmam gerekti. Ancak yönetim, transfer için sakat numarası yaptığımı düşündü. Noel tatili için beş günlük iznimi, Rennes'teki ailemin yanına gitmek için kullandım ve eski Lorient doktoruma danışmak için fırsat buldum. Bana başlangıçta kasık fıtığı teşhisi konuldu. Trabzonspor'a döndüğümde, bunu yöneticilere açıkladım, bana yine de inanmadılar. Antrenör de takıma dönmemi istiyordu ama G.Saray derbisi öncesinde sportif direktör beni aradı ve kadro dışı kaldığımı söyledi" dedi.

ZORLA BİR YERE GİTMEM

Karadeniz devinin forveti Bozok: "Önceliğim Avrupa'ya geri dönmek. İngiltere dahil olmak üzere onlarca kulüp kiralık olarak benimle ilgileniyordu. Trabzonspor, transferim konusunda Konyaspor ile anlaştı ama ben gitmeye zorladıkları bir yere gitmeyi reddediyorum."

TÜRKİYE, FRANSA'DAN FARKLI

Umut Bozok, "Türkiye'de Fransa'dan farklı bir durum var. Bir oyuncu profesyonellerle aynı olanaklardan yararlanıyorsa, bir kulüp onu sezon boyunca kadro dışı bırakabilir. Bir fizyoterapist, bir duş ve bir antrenörüm var. Bugün 3. haftama giriyorum. Akademide antrenman yapıyorum ve artık yalnızım" dedi.

BANA '3. FORVETSİN' DEDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisine üçüncü forvet olduğunu anlattığını belirten Umut Bozok, "Kasım ayında Abdullah Avcı ile bir görüşmemiz oldu. Kafasında Onuachu ve Enis Destan'ın arkasında üçüncü golcü konumunda olduğumu söyledi" diye konuştu.

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