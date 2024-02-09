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10 numara Pepe

Fırtına’da 10 numara için sadece Enis Bardhi kaldı. Abdullah Avcı’nın Afrika Uluslar Kupası dönüşünden sonra bu pozisyonda Nicolas Pepe’yi oynatması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 20:55 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 20:56
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10 numara Pepe

Devre arası transfer döneminde bordo-mavili takımın orta sahası zayıfladı. Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi banko isimler ayrıldı. 10 numara için elde sadece Enis Bardhi kaldı. Ancak onun da performansı yeterli değil. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu bölge için Nicolas Pepe'yi düşünüyor. Afrika Kupası'nda bulunan 28 yaşındaki sağ kanat, ligde Sivas maçının büyük bölümünde ve Kayseri sınavında 10 numarada oynamıştı. Sivas karşılaşmasında usta işi bir gol de atan Fildişili süper yıldızın sezonun geri kalan bölümünde 10 numarada oynaması bekleniyor. Sağda Visca solda Trezeguet ve önde Paul Onuachu hücum gücünü oluşturacak.

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