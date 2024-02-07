Tecrübesi yeter

Thomas Meunier kalitesinde ve kariyerinde bir oyuncuyu ligimizde izleyecek olmak heyecan verici. Sakatlık geçmişi göz korkutsa da sağlam olduğunda hem forma giydiği kulüp takımlarının, hem de Belçika Milli Takımı'nın değişmez ismi olmayı başardı. Buraya formda geliyor. Uzun boyuna rağmen ayaklarına son derece hakim, dikkat çekici bir top sürme yeteneği var. Pasları ve topla hareketleri çok dengeli. Hava toplarındaki etkinliğiyle oyunun iki yönünde de büyük katkı verir. Tecrübesiyle Trabzonspor savunmasına liderlik edebilecek bir yıldız geliyor.