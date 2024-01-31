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TRANBZONSPOR TRANSFER HABERİ - Joaquin Fernandez'e İspanya'dan talip çıktı!

Süper Lig'de 3 maçtır mağlup olan Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo mavililerin sezon başında Valladolid'den kadrosuna kattığı Joaquin Fernandez'e İspanya'dan talip çıktı. İşte detaylar... | TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 12:04
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ENES CEVAHİRCİ
TRANBZONSPOR TRANSFER HABERİ - Joaquin Fernandez'e İspanya'dan talip çıktı!

Süper Lig'de 3 maçtır mağlup olan Trabzonspor kötü gidişatını Beşiktaş derbisinde sonlandırmak istiyor. Abdullah Avcı, yönetiminde derbi hazırlıklarını sürdüren Fırtına'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Sezon başında Valladolid'den transfer edilen Joaquin Fernandez'e İspanya'dan talip çıktı. İspanyol stoper oyuncusuyla altyapısında yetiştiği Almeria kulübü ilgileniyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Almeria 27 yaşındaki stoper oyuncusuna satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor. La Liga'ya dönmek isteyen Fernandez'in küme düşmenin tamamlanması halinde İkinci Lig'de mücadele etmekten çekinmeyeği de aktarıldı.

Trabzonspor'da sakatlıklarla boğuşan Joaquin Fernandez, sadece 3 maçta görev aldı.

Piyasa değeri 2 milyon Euro olan stoper oyuncusunun Trabzonspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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