Trabzonspor'da Joaquin Fernandez ayrılmak istiyor!

Süper Lig'de geride kalan 23 haftanın ardından3. sırada yer alan Trabzonspor'da moraller bozuk.
Oynadıkları son 3 maçta 3 mağlubiyet alan bordo-mavililerde transferde ise hareketli dakikalar yaşanıyor.
Trabzonspor'da bu süreçte sezon başında takıma katılan Joaquin Fernandez'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre oyuncu ayrılmak istediğini yönetime iletti.
İspanyol basınında çıkan haberin detayında Fernandez'e ülkesinden takımların ilgisi olduğu yazıldı.
Fernandez için Almeira ve Cadiz takımları öne çıktı.
İŞTE O HABER: