Eksik ve tatsız Trabzonspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün komşusu Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Bir önceki hafta Papara Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'a 5-1 kaybeden ve tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, yeşil-mavilileri yenerek moral bulmak istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Karadeniz derbisinde Fırtına, 90 dakika her hattıyla tel tel döküldü.

35 PUANA ÇIKTI

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı 1-0 Rizespor aldı. Ev sahibi Rizespor'a galibiyeti getiren golü 78. dakikada Dal Varesanovic attı. Rizespor'un 45. dakikada Emirhan Topçu ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Trabzonspor, 37 puanda kaldı. Çaykur Rizespor, 35 puana yükseldi.

TARİHTE İLK KEZ OLDU

Çaykur Rizespor ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Trabzonspor, bu rekabet tarihinde ilk kez rakibinden üst üste üç mağlubiyet aldı. Dünkü karşılaşmada varlık gösteremeyen Karadeniz devi, pazartesi Kasımpaşa ile oynayacak.

DEPLASMANDA İLK MAĞLUBİYET

Fırtına, Avcı'nın gelmesinin ardından 7 dış saha maçında 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan almış, 2.14 puan ortalamasıyla oynamıştı. Dünkü Rize yenilgisiyle deplasmanda Avcı ile ilk kez kaybetti.

AVCI AYNI KADRO İLE ÇIKTI

Teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray derbisindeki kadroyu dün de aynen sahaya sürdü. Beklendiği gibi sağ bekte Hüseyin Türkmen'e görev veren Avcı, Mehmet Can Aydın'ı ise kulübede bekletti.

Fırtına'da Hüseyin Türkmen şoku. 20. dakikada bir ikili mücadele sırasında 26 yaşındaki savunmacı bir anda kendini yere bıraktı. Sol ayağını tutarak acı içinde kıvranmaya başladı. Sedye ile çıkarken göz yaşlarına hakim olamayan Hüseyin'in aşil tendonunun koptuğu ve sezonu kapattığı belirtildi.

ÇAYKUR RİZE HAK ETTİ

Kaleci Uğurcan Çakır, Çaykur Rize maçında kötü oynadıklarını söyledi. Bordo mavili eldiven, "Geçen haftadan sonra tepki vermek istiyorduk. İyi oynayamadık. Çok eksiğimiz de var. Bunlar tabii ki bahane değil ama etkili oyunculardı, olmaması etkiliyor. Çok söylenecek bir şey yok. İyi bir oyun oynayamadık. Rizespor hak etti" dedi.

BİZE HİÇ YAKIŞMIYOR

Visca, Rize karşısında bireysel hatalar yaptıklarını söyledi. Boşnak sağ kanat, "Maalesef yine kaybettik. Bireysel olarak hata yaptık, çok top kaybettik. İyi oynamadık İyi bir analiz yapmak gerekiyor. 2 maçtaki sonuçlar yakışmıyor. Toparlanmamız gerekiyor. 3. sıradayız, o pozisyonu korumamız gerek" ifadelerini kullandı.