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Trabzonspor-Galatasaray maçında deplasman seyircisi yer alacak!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına deplasman seyircisinin alınacağı duyuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 13:25
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Trabzonspor-Galatasaray maçında deplasman seyircisi yer alacak!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, kulüplerin talebi doğrultusunda Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçında deplasman takımı seyircisinin tribüne alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Karşılaşmayı misafir takım tribününde 2 bin 32 sarı-kırmızılı taraftarın izleyebileceği ifade edilen açıklamada, karşılaşmada toplam 2 bin 250 güvenlik görevlisinin görev yapacağı kaydedildi.

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