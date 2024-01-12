Haberler Trabzonspor Trabzonspor Tonio Teklic'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

Trabzonspor Tonio Teklic'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, Tonio Teklic'i Fatih Karagümrük'e kiraladı. Bordo-mavililer daha önce de Dimitrios Kourbelis'i İstanbul ekibine kiralık göndermişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 18:20 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 18:28
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Tonio Teklic'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in ardından yeni bir ayrılık daha gerçekleşti.

Trabzonspor'un resmi sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte; Hırvat orta saha Tonio Teklic'i Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI:

"Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük A.Ş.'ye kiralanmıştır."

24 yaşındaki orta saha, sezon başında NK Varanzdin'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, bordo-mavili formayla bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı.

DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu için komik teklif! Fenerbahçe hemen reddetti
Başkan Erdoğan'dan Ankara adayı mesajı: Pazar günü açıklıyoruz | İsrail mahkum olacak | ABD ve İngilitere'ye tepki
Bonucci takımla antrenmana çıktı! İşte o görüntüler
Partizan'dan Saldanha açıklaması! F.Bahçe'ye transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti
Fırtına Antalya'ya odaklandı!
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024 | Kültür Bakanlığı 1629 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları
SEBZELİ ÇITIR BÖREK TARİFİ | El açması gibi çıtır çıtır börek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Ocak rakamları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bonucci takımla antrenmana çıktı! İşte o görüntüler Bonucci takımla antrenmana çıktı! İşte o görüntüler 18:55
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş çağrı! 18:51
FIFA'dan transfer yasağı şoku! FIFA'dan transfer yasağı şoku! 18:41
Partizan'dan Saldanha açıklaması! F.Bahçe'ye transferi... Partizan'dan Saldanha açıklaması! F.Bahçe'ye transferi... 18:34
Montella Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti Montella Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti 18:23
Fırtına o ismi kiraladı! Fırtına o ismi kiraladı! 18:19
Daha Eski
Fırtına Antalya'ya odaklandı! Fırtına Antalya'ya odaklandı! 18:02
Portekizli yıldıza Beşiktaş baskısı! Portekizli yıldıza Beşiktaş baskısı! 16:56
Bonucci takımla buluştu! Bonucci takımla buluştu! 16:47
Bonucci'den Fenerbahçe paylaşımı! Bonucci'den Fenerbahçe paylaşımı! 16:37
Dursun Özbek'ten o pozisyonla ilgili yeni açıklama! Dursun Özbek'ten o pozisyonla ilgili yeni açıklama! 16:07
Dubois dönecek mi? Başkan Özbek açıkladı Dubois dönecek mi? Başkan Özbek açıkladı 16:03