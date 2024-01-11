Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR SAMSUNSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında yapılacak Karadeniz derbisi için nefesler tutuldu. Trabzonspor, evinde Samsunspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı'nın gelişiyle ligde 3. sıraya yükselen bordo-mavililer, sahaya 4 eksik çıkacak. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 15:30
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR SAMSUNSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 16. hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Sahasında Kayseri ve Başakşehir'i yenemeyen bordo-mavililerde hedef 3 puan. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Samsunspor maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu

Samsunspor: Okan, Haluk, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

KAZANAN 11 SAHADA

Abdullah Avcı'nın bugün Samsunkarşısında A.Gücü deplasmanında galip gelen ilk 11'i değiştirmesi beklenmiyor. Kalede her zaman olduğu gibi Uğurcan Çakır yer alacak. Savunma dörtlüsü Jens Stryger Larsen, Rayyan Baniya, Filip Benkovic ve Eren Elmalı'dan oluşacak. Önlerinde Batista Mendy ve Berat Özdemir görev yapacak. Sağ kanatta Edin Visca solda ise Fountas oynayacak. Forvet arkasında yine Anastasios Bakasetas'ı izleyeceğiz. Hücumda ise Paul Onuachu gol arayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Samsunpor'un son 5 karşılaşmada sadece 1 defa kaybettiğini hatırlatarak oyuncularından 90 dakika mücadele etmelerini istedi.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

SAMSUN MAÇLARINI SEVİYOR

Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde 12 ve üzeri sayıda konuk ettiği takımlar arasında en çok galibiyeti bugünkü rakibi Samsunspor'a karşı aldı. Fırtına, kırmızı-beyazlılara karşı 25 karşılaşmadan 21 galibiyet çıkardı. 2'şer defa da beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

4 EKSİK VAR

Fırtına'da bu randevu öncesinde 4 futbolcu yok. Mislav Orsic ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları devam ediyor. Mısırlı Mahmoud Trezeguet ile Fildişili Nicolas Pepe ise Afrika Kupası için ülke milli takımlarına katılmışlardı.

SAMSUNSPOR'DA 5 OYUNCU YOK

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor'da bugünkü maç öncesinde 5 eksik göze çarpıyor. Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler Afrika Kupası için takımdan ayrıldılar. Mickael Tirpan da eşi rahatsız olduğu için izinli. Gaeten Laura da sakat. Zeki Yavru'nun sakatlığı geçti.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si meğer Fenerbahçe yıldızıyla kardeşmiş! İlk defa duyanlar çok şaşırıyor!
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme
Türkiye Kupası'nda format değişikliği!
Yılın ilk bombası F.Bahçe'den geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar!
Abdülkadir'e Fransa'dan talip var!
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ | Kandil simidi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2024? | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
KARAKUŞ TATLISI TARİFİ | Pratik ve kolay karakuş tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası yeni formatı nedir? Kupada neler değişti? Ziraat Türkiye Kupası yeni formatı nedir? Kupada neler değişti? 15:07
Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? 14:47
SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? 14:45
Erol Bulut kafasına koydu! F.Bahçe'den o ismi alacak Erol Bulut kafasına koydu! F.Bahçe'den o ismi alacak 14:39
Ara transfer dönemi ne zaman? İşte yanıtı Ara transfer dönemi ne zaman? İşte yanıtı 14:32
Futbolcular uçakta bayıldı! Korku dolu anlar Futbolcular uçakta bayıldı! Korku dolu anlar 14:21
Daha Eski
Türkiye Kupası'nda format değişikliği! Türkiye Kupası'nda format değişikliği! 14:15
Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? 13:50
Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:40
Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı! Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık paylaşımı! 13:15
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! 13:00
Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar! Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar! 12:57