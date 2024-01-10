Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i Vavacars Fatih Karagümrük'e kiraladı

Trabzonspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer, Dimitrios Kourbelis'i Vavacars Karagümrük'e kiraladı. Kourbelis, Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Dimitrios Kourbelis Karagümrük'te Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan A Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Kourbelis'e hoş geldin der, başarılar dileriz. pic.twitter.com/ba8cUOFkyi— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 8, 2024