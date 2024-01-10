Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'i Vavacars Fatih Karagümrük'e kiraladı

Trabzonspor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer, Dimitrios Kourbelis'i Vavacars Karagümrük'e kiraladı. Kourbelis, Rayyan Baniya transferinden kalan borca karşılık sezonun ikinci yarısında Fatih Karagümrük'e kiralandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis, Kulübümüzden 2023-24 futbol sezonu ikinci yarısındaki alacaklarına karşılık, Rayyan Baniya transferinden kalan borcumuzun mahsup edilmesi şartı ile Fatih Karagümrük A.Ş.'ye sezon sonuna kadar kiralanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.