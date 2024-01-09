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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da temeller atılacak! Ocak ayında...

Ara dönemde nokta takviyelerle takımdaki eksikler giderilecek. Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak kadronun temelleri atılacak, iskelet oluşturulacak. Yaz transferinde çok önemli isimler gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da temeller atılacak! Ocak ayında...

Trabzonspor yönetimi 11 Ocak tarihinde başlayacak olan transfer tescil dönemine hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı liderliğinde sezonun geri kalanında Ziraat Türkiye Kupası zaferi ve Avrupa kupalarına katılım hedeflenirken, gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadronun temellerinin atılması amaçlanıyor. Yönetim, yabancı kontenjanını boşaltmak için gerekli adımları atıyor. Takımdan ayrılacak futbolcuların yerine direkt oynayacak isimler transfer edilecek. İşte Trabzonspor kulübünün transfer stratejisine dair detaylar:

SAVUNMA, ORTA SAHA VE FORVET:

Trabzonspor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Savunma, orta saha ve forvet bölgelerine yapılacak takviyelerle teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği kadroyu oluşturmayı amaçlıyor. Bu hamlelerle birlikte hem kısa vadeli hedeflere ulaşma hem de uzun vadeli bir şampiyonluk planı yapılıyor.

ABDULLAH AVCI'NIN ÖNDERLİĞİNDE:

ABDULLAH Avcı'nın görüşleri doğrultusunda yönetim, transfer sürecini planlıyor. Yönetim, mevcut kadrodaki oyuncuların gelecek tekliflere öncelik verilmesi ve değerlendirilmesi planları çerçevesinde, yeni transferlerle kadro dengesini sağlamayı hedefliyor.

YURT İÇİNDE TAKAS ÖN PLANDA:

Trabzonspor, yurt içinde yapacağı transferleri takas yöntemiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyor. Özellikle yerli ve yabancı oyuncularla ilgili takas veya kiralama yöntemini kullanarak transfer çalışmalarını sürdürecek. Bunun için girişimler başladı. Bu strateji, maliyet etkinliği ve kadro dengelemesi açısından önem taşıyor.

NOKTA TRANSFERLER YAPILACAK:

Ligin devre arasında nokta transferlerle kadroyu güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor, geniş çaplı transfer çalışmalarını sezon sonuna bırakacak. Kalabalık bir oyuncu grubu yerine ihtiyaç odaklı transferlerle kadro kalitesini artırmayı hedefliyor. Avcı'nın, gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmak için titizlikle çalıştığı belirtiliyor.

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