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Uğurcan duvar ördü

Deneyimli eldiven, 2. yarıda Chepas ve Morutan’ın tehlikeli şutlarını engelledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Uğurcan duvar ördü

Trabzonspor'un Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı mücadelenin ilk yarısında Uğurcan Çakır'a fazla iş düşmedi. İkinci devrede ise Başkent temsilcisi daha çok Karadeniz ekibinin kalesine gelmeye başladı. Bu anlarda Uğurcan Çakır kalede adeta büyüdü. Hızlı gelişen atakta Ankaragücü'nün hücum oyuncusu Renaldo Cephas çaprazdan karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Uğurcan çok iyi yer tutarak golü engelledi. Kısa süre sonra bu defa soldan sağa top hızlı şekilde aktarıldı. Olimpiu Morutan gelişine sert bir ayak içi vuruş yaptı. Deneyimli kaleci yine doğru yer tutarak pozisyonun daha tehlikeli bir hale gelmesine engel oldu. Topa iyi kapanarak kalesini korudu.

6. DEFA KAPADI

Uğurcan Çakır bu sezon 17. Süper Lig maçını oynadı. Deneyimli eldiven önceki karşılaşmalarda 5 defa gol yemeden bir maçı tamamlamıştı. Dün de Ankaragücü karşısında bunu başardı. 6. defa kalesini kapattı.

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