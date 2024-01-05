Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür kararı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı. Bordo-mavili oyuncuların keyifli olduğu gözlemlendi. Trabzonspor, bugün yapacağı idmanla Ankaragücü maçının hazırlıklarını noktalayacak.

FERNANDEZ GERİ SAYIMA GEÇTİ

Sezon başında yaşadığı sakatlığı atlatan Joaquin Fernandez, Başakşehir maçının kadrosunda yer almamıştı. Bu sezon resmi maçlarda bordo-mavili formayı giymeyen 27 yaşındaki savunmacı ilki yaşamak için geri sayıma geçti. Ankaragücü kafilesinde olması beklenen İspanyol stoper, Avcı'dan süre bekliyor.

A.GÜCÜ'NDE DÖRT ÖNEMLİ EKSİK VAR

Trabzonspor'un yarın karşılaşacağı Ankaragücü'nde önemli eksikler dikkat çekiyor. Başkent ekibi, Fırtına karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Tolga Ciğerci ve Alper Uludağ'ın sakatlığının bulunduğu sarı-lacivertlilerde Ali Sowe ve Garry Rodrigues Afrika Uluslar Kupası için milli takımdan davet aldı.

Sol alt adalesinde yaralanma tespit edilen Denswil'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ankaragücü, Samsun, Antalya ve Manisa FK maçlarını kaçıracak savunmacı, 21 Ocak'taki Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Denswil'in yokluğunda Abdullah Avcı, Benkovic, Baniya, Fernandez veya Hüseyin'e forma vermeyi düşünüyor.

AVCI'DAN ÖMÜR KARARI

Başakşehir mücadelesinde yaşadığı sakatlığı atlatamayan Abdülkadir Ömür, hafta başından beri yapılan idmanlarda yer almadı. Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 24 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü maçının kafilesinde olması beklenmiyor. İstikrarlı bir grafik çizen ve sadece hastalığı sebebiyle Adana Demirspor mücadelesini kaçıran Ömür, bu sezon takımını ikinci kez yalnız bırakacak. Yıldız isimle ilgili son kararı bugün Avcı verecek.