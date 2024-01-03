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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan sağ bek harekatı! Bünyamin Balcı listede

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da sağ bek takviyesi için girişimler başladı. Yerli bir ismi düşünen bordo-mavililer, Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'nın peşine düştü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 11:57
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan sağ bek harekatı! Bünyamin Balcı listede

Trabzonspor'da ara transfer için hareketli günler yaşanıyor. Yeni Asır'ın haberine göre bordo-mavili ekipte beklenmedik bir isim ortaya iddia olarak atıldı. Antalyaspor ile sezon başında sözleşme uzatan Bünyamin Balcı ile bordo-mavili ekip ilgileniyor.

Basında yer alan haberlere göre; Trabzonspor 23 yaşındaki Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Sağ bek için takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekip Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Oyuncu için 5 milyon Euro teklif beklenildiği kaydedildi. Antalyaspor, Bünyamin Balcı'nın sözleşmesini sezon başında 2027 yılına kadar uzatmıştı. Başarılı oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istediği iddia edildi.

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