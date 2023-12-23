Trabzonspor 1-1 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 18. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Kritik mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelede gol perdesini RAMS Başakşehir adına 11. dakikada Pelkas açtı.

Pelkas'ın bu golüne 34. dakikada ev sahibi Trabzonspor'dan Mendy cevap verdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve mücadeleden iki takım da 1'er puanla ayrıldı.

Bu maçın ardından Trabzonspor ligde 27 puanla 4. sırada yer aldı.

RAMS Başakşehir ise 19 puanla 13. sırada bulunuyor.