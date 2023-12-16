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Trabzonspor'da Nwakaeme heyecanı!

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’dan ayrılıp Al Fayha’ya giden 34 yaşındaki Nwakaeme aradığı mutluluğu bulamadı. Nijeryalı yıldız için devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a dönme ihtimali her geçen gün artıyor. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor'da Nwakaeme heyecanı!

Süper Lig'de izlemesi en keyifli oyuncuların başında geliyordu Anthony Nwakaeme... 20 Şubat 2018'de Hapoel Beer Sheva'dan transfer edildiğinde böyle büyük bir etki oluşturması beklenmiyordu belki de. Ancak öyle bir 4 sene yaşadı ve yaşattı ki herkesin aklında bir Nwakaeme kaldı. Sadece Trabzonsporlular değil, tüm futbolseverler onu yeniden Türkiye'de görmek istiyor. Ve bu artık uzak bir ihtimal olarak da görünmüyor. 34 yaşındaki futbolcu, Fırtına'dan ayrıldıktan sonra Al Fayha'nın yolunu tutmuştu. Ancak burada işler istediği gibi gitmedi. Formayı da unuttu.

3 MAÇTIR YOK

Al Fayha'nın oynadığı son 3 karşılaşmada Anthony Nwakaeme kadroda yer almadı. Nijeryalı yıldızla ilgili, Suudi Arabistan kulübünden herhangi bir sakatlık açıklaması da yapılmadı. Adı Trabzonspor ile yeniden anılırken, kadroya dahil edilmemesi futbol kamuoyu tarafından "Dönüyor" şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi. Başkan Ertuğrul Doğan kısa bir süre önce Anthony Nwakaeme ile ilgili soruya net bir şekilde "Görüşüyoruz" cevabını vermişti. Tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde yeniden bordo-mavili formayı taşıması sürpriz olmayacak. Camia da heyecanla onu bekliyor.

EN ÇOK OYNADIĞI KULÜP TRABZONSPOR

Nwakaeme uzun kariyerinde en çok bordo-mavili ekibin formasını giydi. Nijeryalı futbolcu 145 maçta oynadı. 47 defa fileleri sarsarken, 40 da asist yaptı. 87 gole direkt etkisi oldu. 12 defa sarı kart gördü. 2 defa kırmızı kartla cezalandırıldı.

NEVZAT KAYA İLGİLENİYOR

Trabzonspor'da başkan yardımcısı Nevzat Kaya ile Anthony Nwakaeme çok yakınlar. Nijeryalı yıldız Türkiye'de oynarken neredeyse hiç ayrılmıyorlardı. Aileleriyle beraber tatillere, düğünlere gidiyorlardı. Kaya'nın oyuncuyla temasları sürdürdüğü ifade edildi.

LAKABI: SİHİRBAZ

Karadeniz ekibinde taraftarlar, Anthony Nwakaeme'ye "Sihirbaz" lakabını takmıştı. Süratli olmamasına rağmen yürüye yürüye attığı çalımlar, akıl dolu asistleri, örümcek ağlarını temizleyen vuruşları ile sahada kimsenin yapamadığını yapan yıldızın Fırtına'ya dönme ihtimali heyecanı katlıyor.

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