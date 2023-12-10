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Trabzonspor'dan Mete Kalkavan tepkisi

Bordo-mavili kulüp Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan'ın bu hafta Bandırmaspor- Kocaelispor maçına atanmasına tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Trabzonspor'dan Mete Kalkavan tepkisi

Bordo-mavili kulüp Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan'ın bu hafta Bandırmaspor- Kocaelispor maçına atanmasına tepki gösterdi. Resmi siteden şu açıklama yapıldı: Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, yine bir lig karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe maçı sonrası TFF ve MHK, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti. 'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların 'Bir daha asla maç alamayacak' dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır. TFF ve MHK'nin bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir. Söz verip sözünde durmayanlar! Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız. Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz! Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz"

KARANLIK BİR GÜÇ

Başkan Ertuğrul Doğan da TFF'ye tepki gösterdi. Doğan, "Bardağı taşıran son damla resmi hesaptan da olabilecek en net şekilde duyurduğumuz, söz verildiği halde yine eski düzenin kurucuları tarafından sözünden dönmüş bir MHK ve bunun önüne geçememiş bir federasyon boşluğu var. Bu düzenin artık yıkılması gerekiyor" dedi. Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesinin aslında çok zor olmadığının altını çizen Doğan, "Bunun için federasyonun içinde birçok iyi niyetli insan var ve var güçleriyle bu kirli düzenin temizlenmesi için çalışıyorlar. Fakat her nasılsa karanlık bir güç Türk futbolunun önünü kesmeye devam ediyor" diye konuştu.

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