Haberler Trabzonspor "Çıkışa geçelim"

"Çıkışa geçelim"

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Gaziantep FK maçından başlayarak galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Çıkışa geçelim"

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Gaziantep FK maçından başlayarak galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini söyledi. Avcı "Bugüne kadar yeterince puan kaybı yaşadık. Hedeflerimiz doğrultusunda kazanıp yeniden çıkışa geçmeliyiz" dedi. Gaziantep FK analizlerini oyuncularıyla paylaşan Avcı "Bireysel hatalarımızı en aza indirmeliyiz. Skor ne olursa olsun oyun disiplinine uymanız çok önemli. Gaziantep'i yenersek kalan maçlarımız için büyük bir moral olacak" ifadelerini kullandı. Avcı, devre arasına kadar maksimum puanı hedeflediğini belirterek oyuncularından motivasyonlarını yüksek tutmasını istedi.

GÖZLER PAUL'DE

Transfer dönemi yaklaşırken İtalyan basını, Trabzonspor'un adını birçok oyuncuyla birlikte anmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Triestina forması giyen Omar Correia. 23 yaşındaki Fransız futbolcunun kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 500 bin euro. Ön libero pozisyonunda oynayan Correia'yı CSKA Moskova, Ferencvaros ve Zürih de takip ediyor. SEZON başında bordo-mavili ekibe katılan Paul Onuachu kısa sürede takıma büyük katkı verdi. Ligde şu ana kadar 10 maçta forma giyen Nijeryalı hücum oyuncusu 7 defa ağları havalandırmayı başardı. Bugün Trabzonspor'un en büyük gol silahı yine Paul Onuachu olacak. Avcı onun için özel setler hazırladı.

BAKASETAS SINIRDA

Trabzonspor'da Gaziantep FK mücadelesi öncesi Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Deneyimli futbolcu bu akşamki maçta görev alıp kart görmesi halinde önümüzdeki hafta oynanacak olan Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DİĞER
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ (1-3) | BJK-FB derbisi goller ve maçtan dakikalar! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe maçı geniş özeti BURADA
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Çarpıcı sözler! "İlk defa bir takımın..."
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bardhi'ye yeni talip çıktı!
Trabzonspor Gaziantep FK deplasmanında
10 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! | (9 Aralık)
Deniz tarağı nedir, nasıl yenir? 3 ADIMDA PRATİK DENİZ TARAĞI TARİFİ
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "İlk defa bir takımın..." Çarpıcı sözler! "İlk defa bir takımın..." 07:38
Flaş yorum! "F.Bahçe Alex'i transfer etmiş" Flaş yorum! "F.Bahçe Alex'i transfer etmiş" 07:20
Derbide sürpriz isim! Ünlü teknik direktör... Derbide sürpriz isim! Ünlü teknik direktör... 07:17
Plaket Q7 ve Atiba’ya Plaket Q7 ve Atiba’ya 01:40
Mert Günok farkı önledi Mert Günok farkı önledi 01:35
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 00:54
Daha Eski
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 00:54
Inter evinde rahat kazandı! Inter evinde rahat kazandı! 00:40
Inter evinde rahat kazandı! Inter evinde rahat kazandı! 00:40
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor! Real Madrid'den G.Saray'a geliyor! 00:35
Toroğlu değerlendirdi! "2. penaltı..." Toroğlu değerlendirdi! "2. penaltı..." 23:49
F.Bahçe'de derbi galibiyeti coşkusu! F.Bahçe'de derbi galibiyeti coşkusu! 23:49