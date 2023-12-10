"Çıkışa geçelim"

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Gaziantep FK maçından başlayarak galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini söyledi. Avcı "Bugüne kadar yeterince puan kaybı yaşadık. Hedeflerimiz doğrultusunda kazanıp yeniden çıkışa geçmeliyiz" dedi. Gaziantep FK analizlerini oyuncularıyla paylaşan Avcı "Bireysel hatalarımızı en aza indirmeliyiz. Skor ne olursa olsun oyun disiplinine uymanız çok önemli. Gaziantep'i yenersek kalan maçlarımız için büyük bir moral olacak" ifadelerini kullandı. Avcı, devre arasına kadar maksimum puanı hedeflediğini belirterek oyuncularından motivasyonlarını yüksek tutmasını istedi.

GÖZLER PAUL'DE

Transfer dönemi yaklaşırken İtalyan basını, Trabzonspor'un adını birçok oyuncuyla birlikte anmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Triestina forması giyen Omar Correia. 23 yaşındaki Fransız futbolcunun kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Bonservis bedeli 500 bin euro. Ön libero pozisyonunda oynayan Correia'yı CSKA Moskova, Ferencvaros ve Zürih de takip ediyor. SEZON başında bordo-mavili ekibe katılan Paul Onuachu kısa sürede takıma büyük katkı verdi. Ligde şu ana kadar 10 maçta forma giyen Nijeryalı hücum oyuncusu 7 defa ağları havalandırmayı başardı. Bugün Trabzonspor'un en büyük gol silahı yine Paul Onuachu olacak. Avcı onun için özel setler hazırladı.

BAKASETAS SINIRDA

Trabzonspor'da Gaziantep FK mücadelesi öncesi Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Deneyimli futbolcu bu akşamki maçta görev alıp kart görmesi halinde önümüzdeki hafta oynanacak olan Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.