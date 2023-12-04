Trabzonspor'da ayrılık! Nenad Bjelica eski öğrencisini istiyor

Geçtiğimiz nisan ayında Trabzonspor'un başına geçen ve kötü gidişat sonrası ekim ayında yolların ayrıldığı Nenad Bjelica ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kısa bir süre önce Bundesliga ekibi Union Berlin'in başına geçen Hırvat çalıştırıcı, Trabzonspor'dan öğrencisi Enis Bardhi'nin transfer edilmesini istedi. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Alman ekibinin Bardhi için Trabzonsporlu yetkililerle temas kurduğu kaydedildi.

Bjelica'nın Trabzonspor başında yer aldığı 16 maçın tamamında forma giyen tek futbolcu olan Enis Bardhi, Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte formasından uzak kaldı. Makedon oyuncu son 3 haftada yalnızca 15 dakika süre aldı.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Levante'den 3 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.