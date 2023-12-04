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Trabzonspor'da ayrılık! Nenad Bjelica eski öğrencisini istiyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Geçtiğimiz ekim ayında Trabzonspor'dan ayrılan ve Bundesliga ekibi Union Berlin'in başına geçen Nenad Bjelica, eski öğrencisi Enis Bardhi'yi takımda görmek istiyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 16:09 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 16:11
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Trabzonspor'da ayrılık! Nenad Bjelica eski öğrencisini istiyor

Geçtiğimiz nisan ayında Trabzonspor'un başına geçen ve kötü gidişat sonrası ekim ayında yolların ayrıldığı Nenad Bjelica ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kısa bir süre önce Bundesliga ekibi Union Berlin'in başına geçen Hırvat çalıştırıcı, Trabzonspor'dan öğrencisi Enis Bardhi'nin transfer edilmesini istedi. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Alman ekibinin Bardhi için Trabzonsporlu yetkililerle temas kurduğu kaydedildi.

Bjelica'nın Trabzonspor başında yer aldığı 16 maçın tamamında forma giyen tek futbolcu olan Enis Bardhi, Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte formasından uzak kaldı. Makedon oyuncu son 3 haftada yalnızca 15 dakika süre aldı.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Levante'den 3 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

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