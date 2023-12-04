Spor yazarları Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçını değerlendirdi

Top ayağında çok geniş alanda oynayan, takım boyu stoperlerle santrfor arasında çok ciddi mesafenin oluştuğu, ileri gidenin geriye dönmediği, geriye dönenin ileri çıkamadığı olumsuz saha içi görüntüsü var. Rakip yarı alanda da yapılmayan pres anlaşıyı geriye çok koşmanın en temel nedeni. Trabzonspor'un savunmadaki iki beki şu ana kadar skora katkı sağlamadı. Ligde şu anda istatistik açısından 20. sırada olmasının birçok şeyi anlatıyor. Bordo-mavililerin uyuşuk değil daha cesur, agresif bir görüntü vermesi gerekir. Taraftarları mağlubiyetten daha çok üzen ve düşündüren, kendi kendilerine de sordukları en önemli soru aynı zamanda alamadıkları cevap şu: "Biz ne oynuyoruz?