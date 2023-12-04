Haberler Trabzonspor "Hiç yakışmadı"

"Hiç yakışmadı"

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor yenilgisi sonrası konuştu. Sonucun kendilerine yakışmadığına değinen Avcı, "İlk mağlubiyetimiz oldu." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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"Hiç yakışmadı"

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor yenilgisi sonrası konuştu. Sonucun kendilerine yakışmadığına değinen Avcı, "İlk mağlubiyetimiz oldu. Kazanırken de ifade ettiğimiz gibi çok çalışmamız lazım. Kötü bir maç oldu. Futbolseverlerden özür dilemek lazım. Oyun içinde bir şeyler denedik. Büyük takım kimliğinde olup da çalıştığın yerlerden pozisyon vermek... Hiç şık olmadı. Visca, Pepe ve Onuachu'nun verimi düşük kalınca kaybettik" dedi.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Abdullah Avcı, 3-3 biten Kayseri maçına göre dün kadroda 4 değişiklik yaptı. Kart cezalısı Mendy'nin yerine Berat, sağ bekte Mehmet'in yerine Larsen, Bakasetas'ın yerine Trezeguet ve kaleci Taha'nın yerine Uğurcan sahaya çıktı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

BORDO mavili taraftar dün Kayseri maçına fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar yer aldı. Konuk takım taraftarları da yaklaşık 500 kişilik bir grupla Trabzon'a gelerek takımlarına destek verdi.

DOĞAN'A DESTEK

Trabzon taraftarı, ceza aldığı için maçı protokol tribününden izleyemeyen Başkan Ertuğrul Doğan için doğu tribününe destek pankartı açtı. Taraftarlar açtıkları pankartta, "45 gün değil, 45 yıl yanındayız başkanım" ifadelerini kullandı.

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