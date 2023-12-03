Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Papara Park Stadyumu'nda 3 puan için sahada yer alacak. Ümit Öztürk kritik maçta düdük çalacak. Orsic ve Fernandez karşılaşmada oynayamayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 14:00
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı 3 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Tiyatronun duayen ismi Can Gürzap'a veda! Melek Baykal gözyaşlarına boğuldu “Bize bu yapılır mı”
CHP'nin olaylı Antalya kampında 'Çift başlı yönetim' tartışması: "İmamoğlu çok ön plana çıktı" | Bay Kemalistler Özgür Özel'i sıkıştırıyor
F.Bahçe'den ses getirecek hamle!
Kopenhag maçıyla G.Saray'a veda edebilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gbamin Trabzonspor'a açtığı davayı kaybetti!
Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR'ı belli oldu!
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM
3 ARALIK 2023 İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | İstanbul namaz vakitleri ve ezan saatleri
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Yam Madar açıklaması! Fenerbahçe'den Yam Madar açıklaması! 13:35
Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? 13:33
Gbamin Trabzonspor'a açtığı davayı kaybetti! Gbamin Trabzonspor'a açtığı davayı kaybetti! 13:23
Beşiktaş Ayos - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta? Beşiktaş Ayos - Galatasaray Daikin maçı saat kaçta? 13:21
Icardi tanınmaz halde! Sakatlığı sonrası... Icardi tanınmaz halde! Sakatlığı sonrası... 13:20
O gerçek ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti O gerçek ortaya çıktı! Taraftar isyan etmişti 11:58
Daha Eski
Hasan Arat: Futbolu artık Beşiktaşlılar yötenecek Hasan Arat: Futbolu artık Beşiktaşlılar yötenecek 12:00
Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı 12:06
Trabzonspor'da ibra kararı! Trabzonspor'da ibra kararı! 12:10
Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? 12:12
Yiğidolar F.Bahçe maçına hazır Yiğidolar F.Bahçe maçına hazır 12:23
Celta Vigo - Cadiz maçı ne zaman? Celta Vigo - Cadiz maçı ne zaman? 12:33