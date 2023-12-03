TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Mondihome Kayserispor maçı 3 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.

Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez yarınki karşılaşmada görev alamayacak.