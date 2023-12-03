Trabzonspor 0-1 Mondihome Kayserispor | GENİŞ ÖZET İZLE - Trabzonspor maçı özet izle

Trabzonspor, Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Mondihome Kayserispor'u ağırladı.

Kayserispor deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibin golünü 88. dakikada Bahoken kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 23 puanda kaldı.

Kayserispor ise 26 puana yükseldi.

Bordo-mavililer gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

Kayserispor ise evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Abdullah Avcı, sarı kart cezalısı Mendy'in yerine Berat Özdemir'e görev verdi.

Avcı, sağ bekte Mehmet Can Aydın'ın yerine Danimarkalı oyuncu Larsen'i, Bakasetas'ın yerine Trezeguet'i sahaya sürdü.

Geçen hafta sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Uğurcan Çakır da kaleyi Muhammet Taha Tepe'den aldı.

Karadeniz ekibinde, cezalı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Fountas maç kadrosunda yer almadı.

TRİBÜNLER DOLMADI

Trabzonspor taraftarları maça fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünde boşluklar yer aldı. Konuk takım taraftarları da yaklaşık 500 kişilik bir grupla Trabzon'a gelerek takımlarına destek verdi.

Taraftarlar, PFDK tarafından hak mahrumiyeti cezası verilen Başkan Ertuğrul Doğan için tribüne, "45 gün değil, 45 yıl yanındayız başkanım" yazılı pankart astı.