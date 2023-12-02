TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Erencan Yardımcı'nın peşinde!

Önceliği yerli isimlere veren Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın yeni gelecek olan yönetimden ilk talebinin bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve Pendikspor'da forma giyen Erencan Yardımcı olduğu ortaya çıktı.

2021 yılında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 5 kez ağları sarsmayı başarmıştı.

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre oynadığı son 9 maçta da 10 gol atan Erencan'ı Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da istiyor.

İki kulübün ocak ayında Eyüpspor'a teklifte bulunacağı belirtildi. Erencan, bir Kocaeli amatör kulübünden 2017'de Galatasaray altyapısına alınmıştı.

Galatasaray'da sadece 1 maça çıkabilen Eren, profesyonel kariyerinde ise 45 maçta forma giydi ve 13 gol atıp, 2 asist yapmayı başardı.