Trabzonspor'dan transfer açıklaması! Thomas Partey...

Karadeniz Gazetesi'nin İngiliz basınından derlediği habere göre, Arsenal'in yıldız oyuncularından Thomas Partey'in Trabzonspor tarafından istendiği belirtildi.

30 yaşında, 1.85 boyunda olan Ganalı ön libero bu sezon Arsenal'da yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle yalnızca 4 maçta forma giyebildi.

Habere göre, tedavisi iyi giden ve sürekli oynayacağı bir takıma gitmeyi hedefleyen Thomas Partey'i, menajerler Trabzonspor'a tavsiye etti.

Konuyla ilgili görüşü alınan yetkili isimler ise, "Thomas Partey için herhangi bir girişimimiz yok. Bu tamamen menajerlerin oyuncusunu pazarlamak için giriştiği bir yol" görüşünü bildirdiler.