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Trabzonspor'dan transfer açıklaması! Thomas Partey...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızladıran Trabzonspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Thomas Partey'i gündemine aldığı öne sürüldü. Öte yandan Trabzonsporlu yetkililerden Ganalı yıldızın transferine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 12:21
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Trabzonspor'dan transfer açıklaması! Thomas Partey...

Karadeniz Gazetesi'nin İngiliz basınından derlediği habere göre, Arsenal'in yıldız oyuncularından Thomas Partey'in Trabzonspor tarafından istendiği belirtildi.

30 yaşında, 1.85 boyunda olan Ganalı ön libero bu sezon Arsenal'da yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle yalnızca 4 maçta forma giyebildi.

Habere göre, tedavisi iyi giden ve sürekli oynayacağı bir takıma gitmeyi hedefleyen Thomas Partey'i, menajerler Trabzonspor'a tavsiye etti.

Konuyla ilgili görüşü alınan yetkili isimler ise, "Thomas Partey için herhangi bir girişimimiz yok. Bu tamamen menajerlerin oyuncusunu pazarlamak için giriştiği bir yol" görüşünü bildirdiler.

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