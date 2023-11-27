Rakip: Soğuk ve Sivas

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor bugün saat 20.00'de karşılaşacak. Bordo-mavililer, Sivas deplasmanında hem rakiple hem de soğukla mücadele edecek. Maç saatinde sıcaklığın -6 derece olması bekleniyor. İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 34 maçta Trabzonspor'un 16, Sivasspor'un 1'i hükmen olmak üzere 9 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma berabere sona erdi. Fırtına 48, Yiğido ise 38 kez fileleri sarstı.

-10 DERECEYE DÜŞEBİLİR

Bordo-mavili futbolcular, sadece rakibiyle değil, hava şartlarıyla da mücadele edecek. Öyle ki meteorolojiye göre bu sabah Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Maç saatinde yani 20.00'de hava sıcaklığı -6 derece gösteriliyor. İkinci yarıda dereceler -10'a kadar düşebilir. Hava için her türlü önlem alındı.