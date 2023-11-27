Haberler Trabzonspor Rakip: Soğuk ve Sivas

Rakip: Soğuk ve Sivas

Trabzonspor, bugün Sivas ile karşılaşacak. Abdullah Avcı ile dört karşılaşmada 10 puan alan Karadeniz devi -6 derecede oynanacak maçı da kazanmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rakip: Soğuk ve Sivas

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor bugün saat 20.00'de karşılaşacak. Bordo-mavililer, Sivas deplasmanında hem rakiple hem de soğukla mücadele edecek. Maç saatinde sıcaklığın -6 derece olması bekleniyor. İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 34 maçta Trabzonspor'un 16, Sivasspor'un 1'i hükmen olmak üzere 9 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma berabere sona erdi. Fırtına 48, Yiğido ise 38 kez fileleri sarstı.

-10 DERECEYE DÜŞEBİLİR

Bordo-mavili futbolcular, sadece rakibiyle değil, hava şartlarıyla da mücadele edecek. Öyle ki meteorolojiye göre bu sabah Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Maç saatinde yani 20.00'de hava sıcaklığı -6 derece gösteriliyor. İkinci yarıda dereceler -10'a kadar düşebilir. Hava için her türlü önlem alındı.

DİĞER
Şarkıcı Ziynet Sali’den samimi itiraflar! “Yılanlar yanı başımızda”
Barış diplomasisinde öncü lider Başkan Erdoğan! MİT'i devreye soktu! Taylandlı rehineler serbest kaldı
Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı!
Özbek'ten Timur'a bütçe yetkisi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı'dan karar! İşte Fırtına'nın Sivasspor 11'i
Trabzonspor'da gözler Onuachu’da
İstanbul baraj doluluk oranı 27 Kasım 2023
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 27 Kasım
BUGÜN OKUL VAR MI? | 27 Kasım okullar tatil mi son dakika? ⛄ 27 Kasım 2023 kar tatili olan iller
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lille deplasmanda 3 puanı aldı! Lille deplasmanda 3 puanı aldı! 00:52
Lille deplasmanda 3 puanı aldı! Lille deplasmanda 3 puanı aldı! 00:52
Juventus ile Inter yenişemedi! Juventus ile Inter yenişemedi! 00:39
Juventus ile Inter yenişemedi! Juventus ile Inter yenişemedi! 00:39
G.Saray'dan hakem yönetimiyle ilgili flaş karar! G.Saray'dan hakem yönetimiyle ilgili flaş karar! 00:25
Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı! Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı! 00:25
Daha Eski
Toroğlu'dan sert eleştiri! "İğrenç bir olay" Toroğlu'dan sert eleştiri! "İğrenç bir olay" 00:25
200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex... 200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex... 00:25
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! 00:25
Dusan Tadic F.Bahçe'ye 3 puanı getirdi! Dusan Tadic F.Bahçe'ye 3 puanı getirdi! 00:25
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:25
İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! 00:25