Trabzonspor'dan ayrılan Nenad Bjelica Union Berlin ile anlaştı

Nisan 2023-Ekim 2023 arasında Trabzonspor'u çalıştıran ve kötü gidişat sonrası bordo-mavililerle yollarını ayıran Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu.
Bundesliga ekibi Union Berlin, Hırvat çalıştırıcıyı takımın başına geçirdi. Geçtiğimiz günlerde Urs Fischer ile yollarını ayıran Union Berlin'de Bjelica dönemi resmen başladı.
Trabzonspor'un başında toplam 16 maça çıkan Nenad Bjelica, 1.50 puan ortalaması tutturmuştu.
Dobar dan, Nenad Bjelica und Danijel Jumic! 🫡🇭🇷 pic.twitter.com/i0z6PyFzMq— 1. FC Union Berlin (@fcunion) November 26, 2023