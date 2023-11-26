Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan ayrılan Nenad Bjelica Union Berlin ile anlaştı

Trabzonspor'dan ayrılan Nenad Bjelica Union Berlin ile anlaştı

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz ekim ayında Trabzonspor'dan ayrılan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Bundesliga ekibi Union Berlin'in başına geçti. Anlaşma resmi olarak açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 12:33 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 15:09
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan ayrılan Nenad Bjelica Union Berlin ile anlaştı

Nisan 2023-Ekim 2023 arasında Trabzonspor'u çalıştıran ve kötü gidişat sonrası bordo-mavililerle yollarını ayıran Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu.

Bundesliga ekibi Union Berlin, Hırvat çalıştırıcıyı takımın başına geçirdi. Geçtiğimiz günlerde Urs Fischer ile yollarını ayıran Union Berlin'de Bjelica dönemi resmen başladı.

Trabzonspor'un başında toplam 16 maça çıkan Nenad Bjelica, 1.50 puan ortalaması tutturmuştu.

DİĞER
Edis Görgülü 33 oldu! Edis'in doğum günü partisine ünlü akını!
CHP'de 'korsan toplantı' krizi! Özgür Özel'den İmamoğlu'na 'genel başkan benim' ayarı: Güç savaşını anlatan o kare ve tavşana kürsülü mesaj
Kayseri'de kazanan çıkmadı!
Fırtına'nın Sivas kafilesi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın Sivas kafilesi belli oldu!
Avcı'dan 2 oyuncuya neşter!
2024 Ramazan Bayramı ne zaman?
TARIM KREDİ'DE EFSANE İNDİRİM | Onlarca markada yüzlerce lira kâr! 26 Kasım Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu
SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (26 Kasım 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Abdülkerim ve Sanchez gelişmesi! G.Saray'da Abdülkerim ve Sanchez gelişmesi! 15:08
Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? 15:03
G.Saray Man United maçı ne zaman? G.Saray Man United maçı ne zaman? 14:56
Aslan ara vermeden ManU hazırlıklarına başladı! Aslan ara vermeden ManU hazırlıklarına başladı! 14:43
Samsunspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu Samsunspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu 14:30
Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 14:09
Daha Eski
Kanarya'nın gözdesi Werner'den flaş transfer kararı! Kanarya'nın gözdesi Werner'den flaş transfer kararı! 14:04
Bologna - Torino maçı ne zaman? Bologna - Torino maçı ne zaman? 14:03
Hellas Verona - Lecce maçı ne zaman? Hellas Verona - Lecce maçı ne zaman? 13:59
Girona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga Girona - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga 13:39
Samsunspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu Samsunspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu 13:38
Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman? Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman? 13:34