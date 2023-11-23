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TRABZONSPOR HABERLERİ | Ertuğrul Doğan Anthony Nwakaeme müjdesini verdi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bordo mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan'dan taraftarları sevindirecek haber geldi. Fırtına'nın Süper Lig şampiyonluğunda büyük rol oynayan Anthony Nwakaeme yeniden bordo-mavili formayı terletebilir. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 12:14 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 12:18
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TRABZONSPOR HABERLERİ | Ertuğrul Doğan Anthony Nwakaeme müjdesini verdi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bordo mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan eski futbolcuları Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini aktardı.

Doğan, tarihi şampiyonlukta önemli pay sahibi olan deneyimli kanat oyuncusu ile Abdullah Avcı ve kendisinin görüştüğünü bildirdi.

Ertuğrul Doğan, Nijeryalı yıldız için "Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Anthony Nwakaeme'nin şimdilerde formasını terlettiği Al-Fahya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM!

Trabzonspor'a yeniden dönme ihtimali bulunan Anthony Nwakaeme ana mevkisi olan sol kanat dışında santrfor ve forvet arkası olarak sahada görev alabiliyor.

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