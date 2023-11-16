"Trabzon'da mutluyum"

Karadeniz devinden ayrılması beklenen oyuncular arasında gösterilen Larsen, Danimarka basınına transfer ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Danimarka Milli Takımı kampında bulunan tecrübeli sağ bek, "Bazen Danimarka'yı özlüyorum. 10 yıldır dışarıdayım ve zaman su gibi akıp gidiyor. Yurt dışında yaşamaktan gerçekten büyük keyif aldım. Bir buçuk yılım kaldı ve futbolda işler hızlı ilerleyebiliyor ama şu anda sadece orada bir kontratım olduğu ve orada olmaktan mutlu olduğum gerçeğine odaklanmış durumdayım" dedi.

Larsen ayrıca Bröndby Sportif Direktörü Jensen'in kendisiyle ilgilendiği yönündeki söylentiler için "Eğer bana ulaşmak isterse, kolaylıkla ulaşabilir. Elbette Bröndby'de olup bitenleri takip ediyorum ve şu anda fevkalade iyi durumda olduklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı