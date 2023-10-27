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Trabzonspor Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına karşı başarılı!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi. Bordo-mavililer, İstanbul takımlarıyla oynadığı 31 maçta 16 galibiyet elde etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 14:25
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile İstanbul takımlarına karşı başarılı!

Trendyol Süper Lig'de art arda VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı grafik sergiledi. Abdullah Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takım, bugüne dek İstanbul temsilcileriyle 31 karşılaşma oynadı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

DEPLASMANDA ÜÇ YENİLGİ

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 16 maçta 10 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir (1-3), geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük (1-4) ve Galatasaray (1-2) karşısında yaşadı.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 7 karşılaşmada üçer galibiyet ve 3 beraberlikle 1 mağlubiyet yaşadı.

TRABZONSPOR'UN 31 KARŞILAŞMASI

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
2020-2021 K.Gümrük-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2020-2021 Trabzonspor-K.Gümrük 2-0
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2
2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1
2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1
2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1
2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
2022-2023 Karagümrük-Trabzonspor 4-1
2022-2023 Trabzonspor-M.Başakşehir 1-0
2022-2023 Trabzonspor-İstanbulspor 4-0
2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
2022-2023 Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor 1-2

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