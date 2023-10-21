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Trabzonspor'da Mislav Orsic gelişmesi! Düz koşulara başladı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’da sezon öncesi kampında çapraz bağlarından sakatlık yaşayıp ameliyat olan Mislav Orsic, düz koşulara başladı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 13:50
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Trabzonspor'da Mislav Orsic gelişmesi! Düz koşulara başladı

Trabzonspor'da eski teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebiyle transfer edilen ve Slovenya kampında, girdiği ikili mücadelede sağ dizine darbe alıp, çapraz bağlarındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan Mislav Orsic'in tedavisi olumlu ilerliyor. Zorlu operasyon nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı düşünülen Hırvat futbolcu, bireysel çalışmalarını sürdürerek, ilk kez koşulara başladı.

Orsic'in, sosyal medyadan sahalara geri dönüş işareti içeren paylaşımı taraftarı sevindirdi.

İKİNCİ DEVRE DÖNEBİLİR

Nenad Bjelica, görevinden ayrılmadan önce Orsic'in geri dönüş tarihi olarak Ocak ayını işaret etmişti. Hırvat kanat oyuncusu, iyileşme hızına göre ligin ikinci devresinde Abdullah Avcı'nın şans vermesiyle forma giyebilecek.

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