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"Terbiyesizlik"

Başkan Ertuğrul Doğan, Mendy’nin atıldığı pozisyon sonrası isyan etti: Sahadaki terbiyesizliğin artık bitmesi lazım. Mendy’ye kırmızı verdiğiniz pozisyonda neyi gördünüz. İnsanları tahrik etmeyin.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
"Terbiyesizlik"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Pendikspor'u 2-1 yendi. Başkan Ertuğrul Doğan, mücadele sonunda maçın hakemi Bahattin Şimşek ile VAR başındaki Alper Ulusoy'a yüklendi. Bordo-mavili kulübün başkanı, Batista Mendy'nin gördüğü kırmızı kartın hatalı olduğunu savunarak sert ifadeler kullandı. Ertuğrul Doğan önemli yatırım yaptıkları bir futbolcunun ucuz şekilde oyun dışında kaldığını belirtti. Doğan "Bu tip konuşmaları yapmayı seven biri değilim. Teknik anlamda konuşmayacağım. Sahadaki terbiyesizliğin sonunun gelmesi lazım. Burası kismenin dingonun ahırı değil. Federasyon, hakem fark etmez. Herkes bu işin tedbirini alacak. Kimse kimseyi tahrik etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak" dedi.

AYAĞINIZI DENK ALIN

Karadeniz temsilcisinin başkanı Ertuğrul Doğan, maçlarında artık bu tip hatalar istemediklerini kaydetti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi. Başkan Doğan şu ifadeleri kullandı: "Batista Mendy'nin atıldığı pozisyonda kendisinin gördüğünü söylüyor. Neyi gördüğünü merak ediyorum. Onu açıklayacak. VAR'daki arkadaşa da sesleniyorum. Siz ne hiç düşündüğünüz zaman evinize gittiğiniz zaman nasıl rahat ediyorsunuz. Bu pozisyonu görüyorsunuz ve nasıl rahat ediyorsunuz. Terbiyesizliğe bir son gelemesi lazım. Trabzonspor camiası ile bu şekilde oynanmaz herkes ayağını denk alacak."

TEK İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica, geçtiğimiz hafta Hatayspor ile deplasmanda oynanan maçın ilk 11'inden tek değişikliğe gitti. Hırvat hoca, Abdülkadir Ömür'ü kulübeye çekti. Pendikspor mücadelesinde genç oyuncunun yerine Trezeguet'yi ilk 11'de değerlendirdi.

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