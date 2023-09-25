Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI | Süper Lig

Hatayspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. Mersin'de oynanan müsabakada hakem Burak Şeker düdük çalıyor.

2023-24 sezonuna Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet alırken, Beşiktaş'ı da 3-0'la geçti. Bu sonuçların ardından 5 hafta sonunda Trabzonspor ligde 9 puan topladı.

Hatayspor ise sezona 5-1'lik Pendikspor galibiyetiyle başladı. Bordo beyazlılar Kasımpaşa, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Ligde yenilgi yaşamayan Hatayspor hanesine 7 puan yazdırdı.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER HATAYSPOR : Erce, Ghoulam, Burak, Kilama, Kamil, Massanga, Bashiru, Aburjania, Strandberg, Vindel, Lamkel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A. Ömür, Bardhi, Onuachu

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

İki takım arasındaki karşılaşma 25 Eylül Pazartesi günü 20.00'de başladı. Hatayspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den CANLI yayınlanıyor.