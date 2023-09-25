Haberler Trabzonspor Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI | Süper Lig

Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk oluyor. Ligde oynadığı 5 maçta 9 puanla 5. sırada bulunan bordo-mavililer mutlak galibiyet peşinde. 1 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Hatayspor ise güçlü rakibini mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Hatayspor - Trabzonspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 19:55 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 20:20
Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI | Süper Lig

Hatayspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. Mersin'de oynanan müsabakada hakem Burak Şeker düdük çalıyor.

2023-24 sezonuna Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet alırken, Beşiktaş'ı da 3-0'la geçti. Bu sonuçların ardından 5 hafta sonunda Trabzonspor ligde 9 puan topladı.

Hatayspor ise sezona 5-1'lik Pendikspor galibiyetiyle başladı. Bordo beyazlılar Kasımpaşa, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Ligde yenilgi yaşamayan Hatayspor hanesine 7 puan yazdırdı.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Ghoulam, Burak, Kilama, Kamil, Massanga, Bashiru, Aburjania, Strandberg, Vindel, Lamkel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A. Ömür, Bardhi, Onuachu

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

İki takım arasındaki karşılaşma 25 Eylül Pazartesi günü 20.00'de başladı. Hatayspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den CANLI yayınlanıyor.

DİĞER
Dünyanın en güzel 10 kadını şok ediyor! Listeye bakan bir daha bakıyor! İşte, altın oran ölçüleriyle değerlendirilen sıralama
CHP'de İstanbul kavgası! Kim kimin adayı? Ekrem İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat’a: Sen bu il başkanlığı işine girme...
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 ayrılık birden
Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica'dan ilk 11 yorumu: Şansı hak ettiler
Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
İŞTE VERGİSİZ TELEFONLAR VE MODELLER 2023
Öğretmenlere Öğretmenler Günü'nde beyaz önlük...
MEVLİD KANDİLİ ne zaman 2023 | Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında? DİYANET
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray İstanbulspor maçına hazır! G.Saray İstanbulspor maçına hazır! 20:09
Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı saat kaçta? Edirnespor - Çorluspor 1947 maçı saat kaçta? 20:05
Bjelica'dan ilk 11 yorumu: Şansı hak ettiler Bjelica'dan ilk 11 yorumu: Şansı hak ettiler 19:40
Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI Hatayspor - Trabzonspor maçı CANLI 19:17
Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı! Lugano cep telefonunu çalan hırsızı böyle yakaladı! 19:13
Trabzonspor'un 11'i belli oldu! Trabzonspor'un 11'i belli oldu! 18:54
Daha Eski
Türkiye - Letonya maçının stadyumu değişti! Türkiye - Letonya maçının stadyumu değişti! 18:41
Yeni sponsor açıklandı! İşte anlaşma detayları Yeni sponsor açıklandı! İşte anlaşma detayları 18:27
Sporting - Rio Ave maçı saat kaçta? Sporting - Rio Ave maçı saat kaçta? 18:23
Barcelona Kluivert'ın oğlu ile sözleşme imzaladı! Barcelona Kluivert'ın oğlu ile sözleşme imzaladı! 18:12
Milli Takım'ın Letonya maçı Konya'ya alındı! Milli Takım'ın Letonya maçı Konya'ya alındı! 18:08
Damak - Al Qaisoma maçı saat kaçta? Damak - Al Qaisoma maçı saat kaçta? 17:56