Transfer şov

Geçen haftaya kadar yıldız takviyesi konusunda eleştirilen bordo-mavililer, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Pepe, Onuachu, Mendy, Berat'ı alarak taraftarını coşturdu. İlk etapta kadrosuna Kourbelis, Fernandez gibi oyuncuları bonservis bedeli ödemeden katan Karadeniz devi, lig başladıktan sonra kesenin ağzını açtı. Bordo- mavili kulüp, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mendy'yi için 4.4 milyon euro karşılığında Angers'tan aldı. 23 yaşındaki defansif orta sahayı getirerek bu sezon en yüksek bedelli oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Ücreti 3 milyon 350 bin euro 1 yıllık sözleşme imzalayan Pepe, 1 milyon 750 bin euro garanti, 1 milyon 600 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon 350 bin euro alacak. Baniya için Karagümrük'e 2 milyon 50 bin euro, Teklic için Varazdin'e 1 milyon euro verilecek. Fountas bedelsiz geldi. Bordo- mavili kulüp, kiraladığı Benkovic için Udinese'ye 500 bin euro ödeyecek. Berat 33 milyon TL alacak.

10 yabancı futbolcu alındı

Fırtına bu sezon 9 yabancı futbolcu aldı. Nicolas Pepe, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Tonio Teklic, Filip Benkovic, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis, Paul Onuachu ve Ognjen Bakic ile anlaştı. Türk statüsünde oynayan Baniya, yerli oyuncular Berat Özdemir, Mehmet Can Aydın, Göktan Gürpüz, Onuralp Çevikkan da kadroya katılan diğer isimler oldu.

Geleceğe yönelik transferler

Yönetim geleceğe yatırım yaptı. Kulüp, 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan için Altınordu ile 700 bin euro'ya anlaştı, Dortmund'dan 20 yaşındaki Göktan Gürpüz için bedel ödemeyecek. Schalke'li 21 yaşındaki Mehmet Can Aydın ile satın alma opsiyonlu sözleşme imzalayan Fırtına, 350 bin euro kiralama bedeli verecek.

Fernandez ve Orsic şanssızlığı

Karadeniz devi, Orsic ve Fernandez'de şanssızlık yaşadı. Slovenya kampında sakatlanarak çapraz bağ ameliyatı olan Hırvat yıldızın ocakta dönmesi bekleniyor. Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçında dizini direğe çarparak sakatlanan İspanyol stoper Fernandez de Süper Lig'in ilk 4 haftasında forma giyemedi