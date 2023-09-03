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Schalke’den geldi sağ beke yerleşti

Fırtına'nın yeni transferlerinden Mehmet Can Aydın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ikinci yarısında görev almıştı. Bu maçtaki performansıyla Nenad Bjelica onu Kasımpaşa mücadelesinde 11 oynatarak ödüllendirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 06:50
Schalke’den geldi sağ beke yerleşti

Fırtına'nın yeni transferlerinden Mehmet Can Aydın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ikinci yarısında görev almıştı. Bu maçtaki performansıyla Nenad Bjelica onu Kasımpaşa mücadelesinde 11 oynatarak ödüllendirdi. 21 yaşındaki oyuncu yine takdir toplayan bir performans sergiledi. Takımın en çok top kapan, en çok ikili mücadeleye giren, en çok ikili mücadele kazanan, en çok hava topu kazanan ismi oldu.

İşte istatistikler:

Topla buluşma: 62

Pas isabeti: %69.4

Top kapma: 2

İkili müc. kazanma: 9/14

Uzaklaştırma: 2

Pas arası: 1

Hava topu kazanma: 4/5

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