TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Petkovic gelişmesi! Uçak detayı heyecan yarattı

Trabzonspor'un bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Dinamo Zagreb'in Hırvat golcüsü Bruno Petkovic'in kulübüyle yeni sözleşme için el sıkıştığı iddia edilmişti. Dün bu transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; Trabzon'dan kalkan bir uçağın Zagrep'e gitmesi Bordo-Mavili taraftarlarda heyacan yarattı.

42 MAÇTA OYNADI

Taraftarlar bu olayı Bruno Petkovic'in Bordo-Mavili takıma transfer olacağı şeklinde yorumladı. Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın da kadrosunda görmeyi çok istediği 28 yaşındaki oyuncu ile ilgili kısa süre içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği de gelen haberler arasında.

Geçen sezon 42 maçta 14 gol, 9 asistle takımının skor yükünü çekin yıldız forvet bu sezon da çıktığı 9 maçta 2 gol, 4 asistle 6 gole katkı sağlamayı başardı. Hırvat ekibiyle 2024'e kadar kontratı bulunan Petkovic'e güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçiliyor.