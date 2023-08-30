Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Mendy'ye yeni teklif!

Trabzonspor'dan Mendy'ye yeni teklif!

Trabzonspor'un anlaştığı ön liberoda 4 ciddi rakip var. Bordo-mavililer 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Angers ile 6 milyon euro'ya el sıkıştı. Oyuncuya da 950 bin euro'dan başlayarak, her sene artan 3+1 yıllık kontrat teklif edildi. Getafe , Metz, M'Gladbach ve Lyon'un da masada olması transfer sürecini uzatıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'dan Mendy'ye yeni teklif!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Fırtına, savunma güvenliğini artırmak için gelecek vadeden bir ön libero arıyor. Hedefteki isim de Batista Mendy. Yönetim bu sezon transferde en büyük rakamı ona ayırdı. Önce 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüşen Trabzonspor 5 milyon euro'luk bir bonservis bedelinde anlaşmaya vardı. Buna 1 milyon euro da bonuslar eklenecek. Bordomavililer, Mendy'nin kulübü Angers ile el sıkıştı ancak oyuncuyu henüz ikna edebilmiş değil. Çünkü masada birçok takım var. Fransa'dan Lyon ve Metz de oyuncunun peşinde. Metz, Angers ile anlaşamadı. Dün tekliflerini yükselttiler.

PEŞİNDE KUYRUK VAR

Batista Mendy'yi Fransa dışından Borussia Mönchengladbach ile Getafe de istiyor. Tüm bu kulüplerin aynı anda 23 yaşındaki ön liberoyu istemesi piyasasını yüksek tutuyor. Oyuncu da menajeri ve ailesiyle birlikte oturarak kararını verecek. Trabzonspor, Mendy'ye 3+1 yıllık kontrat önerdi. 950 bin euro'dan başlayarak rakam yukarı çıkacak. Trabzonsporlu idareciler, görüşmeleri yürüten menajerlerle birlikte oyuncuyu adeta kıskaca almış durumda. Batista Mendy'yi ikna etmek için teknik direktör Nenad Bjelica da kulübün projelerini anlatıyor.

GELİRSE BİRÇOK SORUN ÇÖZÜLECEK

Genç futbolcu, ön liberoda savunma ile orta saha arasında çok iyi bir bağlantı oyuncusu. Atletizmi yüksek. 1.91'lik boyuyla hava toplarında da çok etkili. Önemli bir koşucu. İyi yer tutarak pas bağlantılarını kesiyor ve ilk topu takım arkadaşlarına başarıyla oynuyor. Fırtına'nın hem savunma hem de hücumdaki birçok sorununa çare olacak.

Batista Mendy bu sezon 2 lig maçında da forma giydi. 2 sarı kart gördü.

DİĞER
Davaro'nun Cano'su değişimiyle dudak uçuklattı! Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'yu bir de şimdi görün
Büyük Taaruz'la destan yazan Türk milleti son 20 yılda küresel güç haline geldi!
Sürpriz F.Bahçe iddiası! Orta saha Benfica'dan...
Hocası 'Kalacak' demişti ama... O transfer biterse Krunic Fener'e
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 2 yıldız...
Nsame’de sona doğru
MAVİ AY BURÇLARI NASIL ETKİLECEK 2023? | Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler?
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları resimli 2023
30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü kargolar, PTT açık mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toparlan! Toparlan! 07:14
Hayırlı Olsun Hayırlı Olsun 07:12
Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları 01:53
Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları 01:53
"En iyisini alacağız" "En iyisini alacağız" 01:47
El Arabi araya girdi El Arabi araya girdi 01:45
Daha Eski
Moritz Volz’u davet etti Moritz Volz’u davet etti 01:44
Soumare Sevilla’ya Soumare Sevilla’ya 01:42
G.Saray'ın yeni transferi kiralık gitti! G.Saray'ın yeni transferi kiralık gitti! 01:36
Osman Aşkın Bak'dan Galatasaray'a tebrik! Osman Aşkın Bak'dan Galatasaray'a tebrik! 01:36
G.Saray'ın yeni transferi kiralık gitti! G.Saray'ın yeni transferi kiralık gitti! 01:36
Morelos F.Bahçe için İstanbul'a geldi! Morelos F.Bahçe için İstanbul'a geldi! 01:33