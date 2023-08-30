Trabzonspor'dan Mendy'ye yeni teklif!

Fırtına, savunma güvenliğini artırmak için gelecek vadeden bir ön libero arıyor. Hedefteki isim de Batista Mendy. Yönetim bu sezon transferde en büyük rakamı ona ayırdı. Önce 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüşen Trabzonspor 5 milyon euro'luk bir bonservis bedelinde anlaşmaya vardı. Buna 1 milyon euro da bonuslar eklenecek. Bordomavililer, Mendy'nin kulübü Angers ile el sıkıştı ancak oyuncuyu henüz ikna edebilmiş değil. Çünkü masada birçok takım var. Fransa'dan Lyon ve Metz de oyuncunun peşinde. Metz, Angers ile anlaşamadı. Dün tekliflerini yükselttiler.

PEŞİNDE KUYRUK VAR

Batista Mendy'yi Fransa dışından Borussia Mönchengladbach ile Getafe de istiyor. Tüm bu kulüplerin aynı anda 23 yaşındaki ön liberoyu istemesi piyasasını yüksek tutuyor. Oyuncu da menajeri ve ailesiyle birlikte oturarak kararını verecek. Trabzonspor, Mendy'ye 3+1 yıllık kontrat önerdi. 950 bin euro'dan başlayarak rakam yukarı çıkacak. Trabzonsporlu idareciler, görüşmeleri yürüten menajerlerle birlikte oyuncuyu adeta kıskaca almış durumda. Batista Mendy'yi ikna etmek için teknik direktör Nenad Bjelica da kulübün projelerini anlatıyor.

GELİRSE BİRÇOK SORUN ÇÖZÜLECEK

Genç futbolcu, ön liberoda savunma ile orta saha arasında çok iyi bir bağlantı oyuncusu. Atletizmi yüksek. 1.91'lik boyuyla hava toplarında da çok etkili. Önemli bir koşucu. İyi yer tutarak pas bağlantılarını kesiyor ve ilk topu takım arkadaşlarına başarıyla oynuyor. Fırtına'nın hem savunma hem de hücumdaki birçok sorununa çare olacak.

Batista Mendy bu sezon 2 lig maçında da forma giydi. 2 sarı kart gördü.