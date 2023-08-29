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Geri döner mi?

Anthony Nwakaeme, Al Fahya'da mutsuz. Kiralama formülüyle adı masada duruyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Geri döner mi?

Trabzonspor'un kazandığı başarılarda büyük payı olan Anthony Nwakaeme, Fırtına'dan ayrıldıktan sonra Arap yarımadasının yolunu tutmuş, Al Fahya ile anlaşmıştı. Ancak Nijeryalı futbolcu burada aradığını bulamadı. Al Fahya'da mutsuz olan Nijeryalı oyuncunun adı yeniden eski kulübü Trabzonspor ile anılıyor. Bordo-mavili yönetimin, kötü gidişat üzerine kulübün efsanelerinden kabul edilen 34 yaşındaki futbolcuyu kiralayabileceği konuşuluyor. Nwakaeme ismi, yönetimin masasında duruyor. Taraftar 1 sezon da olsa bordo-mavili formayı giymesini istiyor.

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