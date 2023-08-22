TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Maxi Gomez'in Cadiz'e kiralandığını duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bordo mavililer son olarak Uruguaylı yıldız Maxi Gomez'in Cadiz'e kiralandığını duyurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kamuoyuna duyuru Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, Cadiz CF'e geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000.-Euro satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir.