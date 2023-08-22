TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Maxi Gomez'in Cadiz'e kiralandığını duyurdu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bordo mavililer son olarak Uruguaylı yıldız Maxi Gomez'in Cadiz'e kiralandığını duyurdu.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kamuoyuna duyuru Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, Cadiz CF'e geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000.-Euro satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna duyuru Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, Cadiz CF'e geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/3tjudIAa8z— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 22, 2023