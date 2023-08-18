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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan ayrılan Manolis Siopis'in yeni takımı açıklandı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan ayrılan Manolis Siopis'in yeni adresi İngiiltere oldu. Yunan futbolcu, Ada ekiplerinden Cardiff City'e transfer oldu. Siopis yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 14:03
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan ayrılan Manolis Siopis'in yeni takımı açıklandı!

Trabzonspor'daki sözleşmesini fesheden Manolis Siopis'in yeni takımı belli oldu. Yunan futbolcu, teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı Cardiff City'e transfer oldu.

Manolis Siopis yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

"OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Transferi sonrası konuşan Manolis Siopis, "Erol Bulut'u çok iyi tanıyorum. Birlikte çalıştık ve her seferinde kazanmak istiyor. Ben de kariyerim boyunca böyle çalıştım. Goutas'ı da çok iyi tanıyorum. Benim iyi bir arkadaşım. Konuştuk ama çok fazla değil. O çok iyi bir oyuncu ve umarım takımın hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olabiliriz. Stadı gördüm ve taraftarlarımızla oynamak için sabırsızlanıyorum. Sahada neler yapabileceğimi görecekler." dedi.

EROL BULUT: O BİR SAVAŞÇI

Teknik direktör Erol Bulut ise taraftarların Siopis'i seveceğini vurgulayarak, "Normalde Siopis gibi bir oyuncuyu almaya çalıştığınızda alamazsınız. Böyle bir oyuncuyu almak gerçekten zor. Onu Alanyaspor'a getirdim ve Trabzonspor'a gerçekten büyük bir adım attı. Boşta olduğunu görünce onunla iletişime geçtik. O, takım için çok çalışacak bir savaşçı. Son birkaç yılda topla olan teknik becerilerini artırdı" değerlendirmesinde bulundu.

Yunan orta saha geçen sezon bordo-mavili takımla tüm kulvarlarda 40 maçta forma giymişti.

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