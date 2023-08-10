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Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'dan adalet çağrısı!

“Büyükekşi’ye ligimizin adil olması ve herkese aynı mesafede durulması gerektiği yönündeki düşüncemizi söyledik. Başarı için camiamızın da birlik olması gerekli.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'dan adalet çağrısı!

Önceki gün kulüp tarihinin en yüksek sponsorluk anlaşmasına imza atan Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Doğan, "Büyükekşi'ye ligin adil olması gerektiğini, herkese aynı mesafede durulması gerektiği yönündeki düşüncemizi söyledik. Sayın başkan da aynı görüştü. İnşallah her takım için adaletin ön planda olduğu güzel, sağlıklı, sakatlık olmadan bir sezon yaşanır. Karşılıklı temennilerimizi verdik. Bu nedenle iyi bir ziyaret oldu" ifadelerini kullandı.

TARİHİN EN ÖNEMLİ İMZASI

Papara ile yapılan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili de konuşan Doğan, "Bizim tarihimizin de en önemli sponsorluk anlaşması oldu. Ek gelirler de var içerisinde. Önümüzdeki ya da sonraki hafta sponsor firma ile çok detaylı bir açıklamayla hem lansman yapacağız hem de basını bilgilendireceğiz. Bunun yanı sıra Trabzonspor'un rakipleriyle mücadele edebilmesi için bir kere içeride bir olması lazım. Şehrin birlik bütünlük içinde olması gerekiyor. Bugüne kadar 70 milyon euro bulan bir nakit akışı soktuk kulübe. Bizim tüm bu sorunları aşmamız için camianın her türlü gücünün bir arada olması lazım" dedi.

TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ

Trabzonspor'un ciddi anlamda borç yükü devam ediyor" diyen Doğan, "Transfer yapmak istiyoruz ama parayı vermekle olan bir şey değil. Elimizde maliyeti yüksek birçok oyuncu bulunuyor. Bu oyuncuları bir şekilde elden çıkarmamız gerekiyor. Ama ciddi kontratları var. Tüm alacaklarını istiyorlar. Süreç zor ama tek tek ilk gün söz verdiğimiz gibi zorluğun üstesinden gelecek güce sahibiz. Taraftarımız bize güvensin ve takımın yanında olsun. Taraftarlarımızın tribünleri doldurması lazım. Antalya maçında dolu tribünlere oynayalım" açıklamasını yaptı.

RAKİPLERE UYARI!

RAKIPLERIN yaptığı yüksek maliyetli transferler için gelen soruya Doğan, "Bizim rakiplerle bir işimiz yok. Yaptıkları transferlerin bedellerini kendileri ödeyecekler. Yapılan transferlerle her şey bitmiyor. Hatırlarsanız Trabzonspor geçen yıl tarihinin ey yüksek bedelli kadrosunu kurdu. Sahada birlik olmadığı müddetçe kurduğun kadronun anlamı yok. Biz sahada birlik olmaya, sahada mücadele etmeye, kuracağımız kadronun parasını ödeyebilmeye odaklandık. Trabzonspor zirve yarışının her türlü içerisinde olacağız" şeklinde yanıt verdi.

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