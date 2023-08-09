TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Tormena hamlesi!

Trabzonspor, bu dönem stoper bölgesini Fernandez ve Benkovic ile güçlendirmişti. Ancak iki futbolcunun sakatlanması sonrası Bjelica, bu mevkiye bir takviye daha istedi. Yönetim, Rus ekibi Zenit'te forma giyen 23 yaşındaki Nuraly Alip için girişim yapmıştı. 1.88 boyunda ve sol ayağını etkili kullanabilen genç savunma oyuncusunun kulübü ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Geçen yıl 13 maçta oynayan Alip, ülkesinin milli takımında ise 25 maçta forma giydi.

SAĞ BEK VE SAĞ KANATTA DA GÖREV YAPIYOR

Fırtına, stoper mevkisi için Braga'dan Vitor Tormena'yı da gündemine aldı. Record, 27 yaşındaki futbolcu için Karadeniz devinin devrede olduğunu yazdı. Portekiz ekibi ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan aynı zamanda sağ bek ve orta sahanın sağında da görev yapabilen 1.92'lik dev stoperin transferi için geri sayıma geçildi. Brezilyalı oyuncu bu sezon Braga formasıyla 10 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. Yunus Emre SEL

DENGELİ BİR STOPER

Fazla savaşçı, rakibi yıpratan değil, pozisyon bilgisi çok üst düzey bir savunmacı. Kart istatistiği de bunu gösteriyor 172 maçta 2'si direkt 3 kırmızı kart, 25 sarı kart görmüş.

107 MAÇTA OYNADI

Sao Paulo altyapısında yetişen Brezilya ekibi Novorizontino kiralık oynayan ardından Portekiz ekiplerinden Gil Vicente, Portimonense ve son olarak Braga'da forma giyen Tormena'nın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Güncel bonservis değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 1.92'lik savunma oyuncusu Portekiz Ligi'nde 107 maça çıkıp 2 gol 3 asistlik katkı verdi.